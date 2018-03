Frankrikes president, Emmanuel Macron, sier angrepene i Sør-Frankrike bekrefter at styrking av beskyttelsestiltak i landet er nødvendig.

– Regjeringen har fremmet forslag om styrking av beskyttelsestiltakene, og det som nå har skjedd, er en bekreftelse på at dette var nødvendig, sa Macron på en pressekonferanse sammen med Tysklands statsminister Angela Merkel etter EU-toppmøtet i Brussel.

Han poengterte at innenriksminister Gérard Collomb for bare noen uker siden sa at trusselnivået fortsatt er høyt i Frankrike.

– Alt dette viser at trusselnivået fullt ut rettferdiggjør de tiltakene vi har gjennomført, sier Macron.

Han sier det er mange enkeltpersoner i landet med ulike psykiatriske profiler som har radikalisert seg selv.

– For noen handler det om mental sykdom, for andre ikke. Jeg vet ikke hvordan det er i dette spesifikke tilfellet. Men det fins mange farlige individer som er under tett oppfølging, sa han.

Macron mener disse individene kan være under ytre påvirkning, enten fra IS eller andre krefter knyttet til islamistisk terror.

– Disse individene utgjør en trussel mot landets indre sikkerhet. Det er et antall farlige individer som vi følger tett, sa Macron.

