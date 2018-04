President Emmanuel Macron hevder Frankrike har bevis for at regimet i Syria sto bak et kjemisk angrep utenfor Damaskus sist helg.

Macron sier videre at Frankrikes reaksjon vil komme «på et tidspunkt vi selv velger, når vi bedømmer det som mest hensiktsmessig og effektivt».

– Vi har beviser for at kjemiske våpen ble brukt, i det minste klor, og at de ble brukt av Bashar al-Assads regime, sier Macron.

Han presenterte ikke noen beviser da han kom med påstanden i et intervju med den franske TV-stasjonen TF1 torsdag.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sa tidligere på dagen at Macron skal bestemme om landets styrker skal utføre et angrep «på grunn av manglende respekt for den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen».

På spørsmål om hvorvidt Frankrike diskuterer saken med USA, svarte Le Drian at «Frankrike tar selvstendige beslutninger».

USAs president Donald Trump har truet med rakettangrep i Syria som følge av det antatte gassangrepet i Douma utenfor Damaskus sist helg. Regimet i Syria benekter at et kjemisk angrep har funnet sted.

(©NTB)