Macron: Islam er i krise

Frankrikes president kommer med skarp kritikk av dagens islam.

Frankrikes president Emmanuel Macron kommer med skarp kritikk av dagens islam og varsler flere innskjerpinger for å bevare fransk sekularisme.

I en tale fredag sa Macron at islam er i krise over hele verden i dag på grunn av stadig mer kompromissløse holdninger, og at dette er noe som er tydelig også i Frankrike.

I talen varslet han at regjeringen vil legge fram en plan for å bevare Frankrikes sekulære karakter mot det han kaller islamistisk separatisme.

Han understreket at ingenting skal komme i veien for nye tiltak for å ekskludere religion fra skolen og den offentlige sektor. En ny lov som legges fram i desember, blir en innskjerping av loven fra 1905 som skiller stat og kirke.

– Sekularisme er sementen som holder et forent Frankrike sammen, sa han og understreket samtidig at han ikke vil stigmatisere troende muslimer.

Rett til å velge tro fritt

Macron gjorde det klart at loven gir folk rett til fritt å ha den troen de selv velger, men at utvendige tegn på religion under ingen omstendigheter må tillates i skolen eller offentlig sektor.





Presidenten sa blant annet at forbudet mot religiøse klesplagg i offentlig sektor skal utvides til også å gjelde ansatte i privat sektor som yter offentlige tjenester.

Det er særlig muslimske kvinner som bruker hodeplagg og slør som dette er rettet mot.

Staten skal også ha myndighet til å gripe inn der lokale myndigheter lar seg presse til uakseptable innrømmelser av islamister, ifølge Macron. Det kan gjelde «religiøse menyer» i skolen og kjønnssegregering i svømmehaller.

Skoleundervisning obligatorisk

Han varsler også at hjemmeundervisning skal begrenses så mulig som mulig, Fra neste år blir skoleundervisning obligatorisk for alle barn, unntatt av helsegrunner som nå under koronapandemien.

Han viser til at det er oppdaget en rekke tilfeller av hemmelige undergrunnsskoler der det blir holdt bønn i skoletiden og lærere bruker nikab eller ansiktsslør.

Macron understreker at franske skoler skal oppdra borgere, ikke troende.

Samtidig varsler han også at Frankrike vil søke å «frigjøre» islam i Frankrike fra utenlandsk påvirkning ved å styrke overvåkingen av utenlandsk finansiering av moskeer.

Verdier under angrep

Frankrike har de siste årene blitt tvunget til å understreke sine republikanske kjerneverdier som mange mener trues av radikal islam etter en serie terrorangrep rettet mot verdier som ytringsfrihet.

Macron holdt sin tale en uke etter et nytt islamistisk angrep da en mann såret to mennesker med en kjøttøks utenfor de gamle lokalene til det satiriske uketidsskriftet Charlie Hebdo, der store deler av staben ble massakrert i et angrep i 2015.

En ny debatt om ytringsfrihet brøt ut i januar i år da en tenåring fikk dødstrusler etter et angrep på islam på Instagram, og tidligere denne måneden forlot flere parlamentarikere salen da en universitetsstudent med hijab kom inn. (©NTB)