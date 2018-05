Macron vil utvide antiterror-samarbeid med USA

Frankrikes president Emmanuel Macron sier han ønsker å utvide det politiske og militære samarbeidet med USA for å stå bedre rustet mot terrortrusler.

I april var Macron på statsbesøk hos president Donald Trump. Det virket som om de to presidentene kom særdeles godt overens til tross for at de er uenige om flere politiske saker, alt fra klimaendringer til frihandel.

I et intervju med avisen Le Journal du Dimanche søndag, tar Macron til orde for en felles strategi med Washington, spesielt i kampen mot ekstremisme og om krigen i Syria.

Macron peker blant annet på luftangrepet som USA, Frankrike og Storbritannia utførte mot tre mål i Syria, rettet mot antatte produksjons- lagringslokaler for Assad-regimets antatte kjemiske våpen.

