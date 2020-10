Macrons «helveteshund» som måtte dø for sin tro på ytringsfriheten

Det handler i liten grad om kolonitiden, krigen i Syria eller hva som måtte være dagens moteriktige forklaring på islamisme.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Den franske læreren Samuel Paty ble fredag halshugget for å vise frem karikaturtegninger av Muhammed til elevene sine i forbindelse med undervisningen.

Formålet med undervisningen skal ha vært grensene for ytringsfrihet.

Paty skal på forhånd ha advart elvene mot sterke bilder, siden det tross alt er noen som opplever karikaturer av en profet som en ekstrem handling.

Det gikk ikke lang tid før flere foreldre klagde til skolen. En av foreldrene uttrykte sin misnøye på sosiale medier.

Blomster og hilsener utenfor skolen i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine der den drepte læreren Samuel Paty jobbet. Foto: Michel Euler (AP/NTB)

«Helveteshunden» som måtte dø

Meldingen som ble lagt ut i etterkant av halshuggingen lød:

«I Allah den barmhjertige navn. Fra Abdullah, en av Allahs tjenere til Macron, lederen for de vantro. Jeg henretter en av dine helveteshunder som våget å fornærme Muhammed. Ro ned hans likesinnede/ medmennesker før en hard straff påføres deg/dere».

Det kaldblodige mordet på Paty kommer kun uker etter at en pakistansk mann skadet to mennesker på utsiden av Charlie Hebdos tidligere kontorer i Paris.

Dette angrepet ble sett i sammenheng med den pågående rettsaken mot 14 personer som er siktet for deltakelse i terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015.

Terrorangrepet resulterte i 12 drepte, hvorav ni var journalister.

En verdikonflikt

Det hersker ingen tvil om at det pågår en kamp om verdier.

De vestlige verdiene møter de islamistiske verdiene, og episentret for dette møtet ser nå ut til å være Europa og nærmere bestemt Frankrike. Det handler i liten grad om kolonitiden, krigen i Syria eller hva som måtte være dagens moteriktige forklaring på islamisme.

Folk tok til gatene i Frankrike for å vise sin avsky mot det bestialske lærer-drapet. Her fra Place de la Republique i Paris søndag. Foto: Bertrand Guay (AFP/NTB)

Det handler om en konflikt mellom to verdensanskuelser.

Det er nok også dette som fremtvinger Macron til å uttale at Frankrike skal bekjempe islamistisk separatisme. Frankrike er det landet i Vest-Europa med størst muslimsk befolkning, og med de erfaringer franske myndigheter har gjort seg med islamister, er det ikke vanskelig å forstå at de ser seg nødt til å ta et oppgjør med denne gruppen.

- Det handler om de som lar seg provosere

Dette handler i liten grad om den som tegner karikaturer. Dette handler om de som lar seg provosere så mye at de velger å utøve vold.

Det handler om islamistene som mener det er deres rett å ikke bli provosert og fornærmet. Som alt annet med islamistene så skal andre bære byrden ved deres manglende selvbeherskelse.

Mahmoud Farahmand. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Lignende senere så vi også i Norge i sommer da den nokså marginale gruppen SIAN valgte å brenne koranen. Handlingene var provoserende, men kun noen få lot seg provosere til å ty til vold.

Mindre tilbakeholdenhet må til

Jeg tror de fleste i Vesten nå har forstått at det ikke lenger holder med «bare vi slutter…», og lignede ferdig skrevne fraser. Desto mer tilbakeholdenhet vi viser, desto større tro får ekstremistene og islamistene på sin sak.

Målet er at vi skal adlyde og bøye av. Målet er at deres verdensoppfattelse skal vinne frem. Denne målsettingen er helt uavhengig av at det ikke foreligger noe som helst bevis for at islamisme noen gang har medført stort mye godt for muslimer eller andre.

Også i Strasbourg var folk samlet søndag for å gi uttrykk for hva de mener om ekstremist-terror og det å legge lokk på ytringsfriheten. Foto: Frederick Florin (AFP/NTB)

Ikke har det blitt mer likhet, ikke har det bidratt til økonomisk utvikling - ei heller har det bidratt til flere troende.

Sterkere verdier

Islamistenes tro på egen sak er sterk, vår tro på vår samfunnsmodell og verdier bør være like sterk.

Ytringsfriheten bør forsvares med alle midler, selv om noen få føler seg mobbet og provosert.

Det er ytringsfriheten som har muliggjort utviklingen i Vesten, ikke begrensningene av ytringsrommet.