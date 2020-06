Madeleine-saken: Fått inn 800 tips. Nekter å fortelle foreldrene om det avgjørende beviset

- Vi vil ikke fortelle om detaljene fra en pågående etterforskning, sier tysk statsadvokat.

Det ble stor ståhei da foreldrene til den forsvunne Madeleine McCann gikk hardt ut mot meldinger i britiske medier om at de har mottatt et brev fra den tyske statsadvokaten Hans Christian Wolters.

Ifølge nyhetsmeldingene skal brevet ha inneholdt opplysninger om at det foreligger konkrete bevis på at Madeleine er død.

Foreldrene omtalte medieoppslagene som «usanne meldinger» som medførte «unødvendig angst».

Les også: Madeleine McCanns foreldre slår tilbake mot nye opplysninger

Wolters, som er førstestatsadvokat ved påtalemyndighetens kontor i Braunschweig, ble sitert i britiske medier på at han har sendt foreldrene et brev med opplysninger om at det foreligger konkrete bevis for at Madeleine er død.

Overfor Nettavisen avviser Wolters at det har vært noen form for kontakt mellom ham og foreldrene. Han understreker at kontakten har vært mellom tysk politi og britisk politi.

Det mye omtalte brevet, som i forrige uke ble antydet å være oppdiktet, ble aldri sendt fra påtalemyndighetens kontor til McCann-ekteparet. Brevet ble imidlertid sendt fra det tyske føderale politiet (BKA) til britisk politi, og deretter overlevert til McCann-ekteparet.

Les også: Madeleine-saken: Politiet gjenåpner drapssak i Belgia

- Brevet overlevert til foreldrene

Nå bekrefter Operation Grange, som er en britisk politienhet som etterforsker forsvinningssaken, at Madeleines foreldre har mottatt brevet.

- Met (Metropolitan Police, også kjent som Scotland Yard red.anm.) mottok et brev fra BKA 12. juni, som ble overlevert til familien. Brevet stadfester ikke at det er bevis på at Madeleine er død. Metropolitan Police Service fortsetter å etterforske Madeleines forsvinning som en savnet person-sak, sier Operation Grange i en uttalelse på nettstedet Find Madeleine.

- Met har ikke mottatt noe brev fra tysk påtalemyndighet, understreker de i uttalelsen.

Les også: Aktor raser mot britisk journalist for ting som ikke skulle på trykk om Madeleine McCann

800 tips i Tyskland og Storbritannia

Det var i begynnelsen av juni at påtalemyndighetens kontor i Braunschweig i Tyskland kunngjorde at de mistenkte en 43 år gammel tysk mann, Christian Brückner, for bortføringen og drapet på Madeleine.

- Jeg tror vi har fått inn 400 tips i Tyskland og ytterligere 400 tips i Storbritannia siden kunngjøringen, sier Wolters til Nettavisen.

Wolters sier de fortsatt er sikre på at Madeleine er død, og at de har bevis som underbygger dette.

- Ja, vi er fortsatt sikre på at hun er død, sier han.

Les også: Tysk politi mistenker kobling mellom McCann-sak og savnet tysk jente

Wolters bekrefter imidlertid at han ikke har delt opplysningene med foreldrene til Madeleine, som nå har lett etter datteren i over 13 år.

- Jeg tror ikke foreldrene vet i detalj hvilke bevis vi har i vår etterforskning. Det er fordi vi ikke vil fortelle om detaljene fra en pågående etterforskning. Jeg vet ikke hva britisk politi vet. Det kan hende vi vet mer enn dem, sier Wolters.

Wolters sier imidlertid at de er usikre på om bevismaterialet er nok til å få tiltalt og dømt den mistenkte for bortføringen og drapet på Madeleine.

- Jeg tror vi trenger noen uker eller måneder på oss til å ta en endelig beslutning på om bevismaterialet er tilstrekkelig til å ta ut tiltale mot den mistenkte, sier han.

Les også: (+) Slik førte etterforskning på tvers av landegrensene frem til en hovedmistenkt i Madeleine McCann-saken



Madeleine McCann forsvant sporløst 3. mai i 2007 fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Algarve da hun var snaut fire år gammel. Foto: (AP)

Dumpet i en brønn?

Britiske medier har skrevet at politiets teori er at Madeleine ble dumpet i en brønn, og at en del av etterforskningsplanen er gjennomsøke flere brønner i Portugal.

- Jeg kan ikke bekrefte dette. Vi ønsker ikke å kommentere noen detaljer fra etterforskningen for øyeblikket, sier Wolters.

Britiske medier har også omtalt at tysk politi etterlyser en narkotikalanger ved navn «Julia» som visstnok kan vise seg å være et viktig vitne i Madeleine-etterforskningen. «Julia» skal ha hatt regelmessig kontakt med den mistenkte.

- Jeg vet ikke om hun er viktig for etterforskningen, men vi skal nok undersøke det, sier Wolters.

Madeleine var snaut fire år gammel da hun forsvant sporløst i 2007 fra et hotellrom i Praia da Luz i Portugal. Foreldrene satt et steinkast unna og spiste middag da jentungen forsvant. Saken er den mest omtalte forsvinningssaken i nyere tid.

Les også: Enda en ny kobling i Madeleine-saken: Gutt (6) forsvant sporløst i Algarve



Aktor Hans Christian Wolters avbildet under pressekonferansen i begynnelsen av juni i forbindelse med Madeleine-saken. Foto: Martin Meissner (AP)

Soner dom for grov voldtekt

Den 43 år gamle mistenkte soner for øyeblikket en fengselsdom i Kiel. Christian Brückner ble i desember 2019 dømt til syv års fengsel for en grov voldtekt av en amerikansk kvinne (72) i Praia da Luz i Portugal i 2005.

Voldtektsdommen er imidlertid under juridisk revurdering grunnet tekniske detaljer rundt utleveringen fra Portugal. En endelig beslutning faller 16. juli, ifølge Wolters. 43-åringen soner også en kortere narkotikadom, men er foreløpig ikke varetektsfengslet i forbindelse med Madeleine-saken.

Nettavisen har ikke lyktes med å få noen kommentar fra mistenktes advokat Friedrich Fülscher.