Madeleine-saken: Politiet gjenåpner drapssak i Belgia

Madeleine-mistenkt knyttes til stadig flere drap og forsvinninger av barn i Europa.

I forrige uke opplyste tysk politi at de mistenker en tysk mann (43) for å ha bortført og drept den britiske jenta Madeleine McCann. Mannen er identifisert som «Christian B.»

- Vi er sikre på at hun er død. Men det finnes ingen rettsmedisinske bevis for at hun er død. Det er andre ting som gjør oss sikre på at hun er død. Vi tror dette er drapsmannen. Vi har noen beviser, men jeg kan ikke uttale meg om dem for øyeblikket, uttalte førstestatsadvokat ved Påtalemyndighetens kontor i Braunschweig, Hans Christian Wolters, til Nettavisen onsdag.

Nå har belgisk politi besluttet å gjenåpne en uløst drapssak fra 1996. Det opplyser Påtalemyndighetens kontor i Bruges til nyhetsbyrået AFP torsdag.

Den 16 år gamle jenta Caroline Titze ble funnet drept og lemlestet i en belgisk ferieby i 1996.

- Beskrivelsen passer

Allerede den gang hadde belgisk politi en tysk mann i 20-årene i søkelyset. Tyskeren skal ha fortalt om sin kriminelle fortid overfor vitner. Men politiet maktet aldri å finne mannen. Drapssaken ble henlagt i 2016.

Paul Gavaert, som ledet drapsetterforskningen den gang, sier til belgiske medier at det er en klar forbindelse mellom denne drapssaken og Madeleine-saken.

- Beskrivelsen passer, sier den nå pensjonerte etterforskeren til den belgiske avisen De Standaard, ifølge Jyllands-Posten.

Taus om anklagene

Den mistenkte har ikke ønsket å uttale seg om Madeleine-saken, sier hans advokat Friedrich Fülscher til CNN. Fülscher sier at hans klient ennå ikke har blitt avhørt av etterforskere i forbindelse med Madeleine-saken.

- Etter råd fra sin advokat har han valgt å forbli taus når det gjelder anklagene, sier Fülscher til CNN.

Den 43 år gamle mistenkte soner for øyeblikket en fengselsdom i Kiel. Christian B. ble i desember 2019 dømt til syv års fengsel for en voldtekt av en amerikansk kvinne (72) i Praia da Luz i Portugal i 2005.

Ifølge Sky News har Christian B blitt flyttet til en enmannscelle av hensyn til egen sikkerhet.

Madeleine var snaut fire år gammel da hun forsvant sporløst i 2007 fra et hotellrom i Praia da Luz i Portugal. Foreldrene satt et steinkast unna og spiste middag da jentungen forsvant. Saken er den mest omtalte forsvinningssaken i nyere tid.

Aktor Hans Christian Wolters avbildet under pressekonferanse i forrige uke i forbindelse med Madeleine-saken. Foto: Martin Meissner (AP)

Kobles til flere saker

Tidligere denne uken ble to andre barneforsvinningssaker koblet opp mot den Madeleine-mistenkte. Den ene saken dreier seg om en tysk jente (5) som forsvant sporløst i Nord-Tyskland i 2015.

Den andre saken dreier seg om en tysk gutt (6) som forsvant sporløst fra en strand i Portugal i 1996. Forsvinningen skal ha skjedd i samme tidsrom den mistenkte skal ha bodd i Portugal i samme region.

- De andre sakene er ikke en del av vår etterforskning. Det er saker som er hjemmehørende i andre byer. Men vi deler informasjon, bekrefter aktor Wolters overfor Nettavisen.