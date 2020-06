Madeleine-saken: Scotland Yard går ut med detaljer om mistenkt

Scotland Yard opplyser at de leter etter mer informasjon om en tysk mann som for tiden er i fengsel for andre kriminelle handlinger.

Ifølge politiets nye opplysninger, bodde den 43 år gamle tyske mannen i en nedslitt, gammel gårdsbygning i overkant av tre kilometer unna der Madeleine McCann forsvant i Praia da Luz i Portugal i 2007, melder Sky News.

Mannen skal ha forsøplet området rundt huset han leide med gamle kjøretøy han kjøpte og solgte. Nå har politiet beslaglagt en campingbil de tror han har brukt, og undersøker den for eventuelle rettsmedisinske bevis. I tillegg skal mannen ha eid en Jaguar som ble omregistrert dagen etter Madeleine forsvant.

Var inne på hotellet

Den mistenkte forlot plutselig det leide huset ett år før Madeleine forsvant, men politiet tror han skal ha oppholdt seg i nærområdet.

BILEN: Denne bilen, en Jaguar, skal ha blitt omregistert dagen etter Madeleine forsvant. Foto: Scotland Yard

Mannen er beskrevet som en hvit mann, rundt 1.80 meter høy, tynn og med kort, blondt hår. Da Madeleine forsvant var mannen 30 år gammel.

Sky News skriver videre at mannen for tiden soner en lang dom i et tysk fengsel. Politiet skal ha blitt tipset om han i 2017.

- Vi vet mye om den mistenkte, men vi må vite mer om hans bevegelser den kvelden Madeleine forsvant, dagene før, og dagene etter, sier etterforsker i Scotland Yard, Mark Cranwell til avisen og legger til:

- Vi vet at han var inne på hotellet den kvelden, omtrent en time før Madeleine sist ble sett, for da tok han en telefonsamtale.

Politiet ønsker å høre fra alle som kjenner igjen den mistenktes telefonnummer samt nummeret som ringte han den kvelden i 2007.

- Selv om denne mannen er en mistenkt, så har vi fremdeles åpne sinn angående hans involvering, og dette er fremdeles en savnet person-sak, sier Cranwell.

FORSVANT: Tre år gamle Madeleine McCann forsvant fra ferieleiligheten i Portugal i 2007. Her holder foreldrene, Gerry og Kate, opp et bilde av hvordan datteren kan ha sett ut som niåring. Foto: John Stillwell (Pa Photos)

Mange teorier

Madeleine McCann forsvant fra familiens feriested i byen Praia da Luz på Algarvekysten i Portugal 3. mai 2007. Da var hun nesten fire år.

Saken ble henlagt i 2008 av portugisisk politi. Foreldrene Kate og Gerry ble selv mistenkt av politiet.

Siden 2007 har foreldrene holdt en høy medieprofil, og har startet flere kampanjer for å holde saken i live.

Det finnes utrolig mange teorier om hva som kan ha skjedd med Madeleine, og flere mistenkte har blitt sjekket ut av saken.

I 2017 snakket Nettavisen med en amerikansk kriminalanalytisk ekspert om McCann-saken. Pat Brown, har analysert gamle drapssaker, såkalte «cold cases», i 20 år for politimyndighetene. Hun hevdet bevismaterialet i Madeleine-saken tydet på at jenta aldri ble bortført, men at det hele er en dekkhistorie for å skjule hva som egentlig skjedde.

- Bevismaterialet - de fysiske, omstendighetene og atferden - tilsier at det var et overmedisinert barn som bukket under som følge av et uhell, trolig ved et fall fra sofaen og medfølgende kvelning på grunn av stillingen. Bevisene støtter også en trolig dekkhistorie fra foreldrenes side - at liket ble fraktet til et sted der det ikke ville bli funnet - og en påstand om bortføring mens foreldrene var ute av ferieleiligheten, sa Brown til Nettavisen