Mads «Sommerkroppen» Hansen gir seg som artist

Varsler avskjedskonsert på Rockefeller 29. september.

Tidligere fotballspiller Mads Hansen varsler i en pressemelding tirsdag at han gir seg som artist, og at han lørdag 29. september vil holde sin avskjedskonsert på Rockefeller.

- De første tre månedene var en eneste lang opptur, men de siste fire-fem dagene har jeg slitt med manglende motivasjon og kreativ tørke, forteller Hansen.

- Jeg vil derfor ikke gå i studio for å produsere nytt materiale, men heller gi meg mens jeg fortsatt er på topp.

Hansen har i sommer turnert landet rundt med sin «The One Song Only Tour».

Mads Hansen bak låten «Sommerkroppen», som satte norsk rekord ved å streame raskest til gullplate.

Les Nettavisens sommerintervju med Mads Hansen her

Teksten går blant annet slik: «Ikke mere trening, jeg tar det helt chill. Skal jeg få sommerkroppen som jeg vil. Så må jeg opereres,».

- Jeg tror det handler om at sangen er fengende, lett fordøyelig og at den passer som sommerlåt. Barna synes den er fengende, mens voksne liker at teksten er litt kul og annerledes, uttalte Hansen til Nettavisen i juni.

I musikkvideoen står Madsen selv i bar overkropp, ganske veltrent. Om budskapet i sangen sa han dette til Nettavisen:

- Ja, jeg er forholdsvis godt trent, men det ligger år med trening bak det. Nå fronter mange bloggere, som er forbilder for unge mennesker, at operasjon er veien å gå hvis du ikke er fornøyd med kroppen din. Det er et samfunnsproblem hvis dette eskalerer og vi som trener blir utskuddene, mens de som opererer seg blir normalen.

SOMMERKROPPEN: Mads Hansen gjorde stor suksess med låten «Sommerkroppen», mens som et humoristisk bidrag i debatten rundt kosmetiske operasjoner.

Les også: «Bloggkrigen» mellom Mads Hansen og Isabel Raad er over: - Når hun ringer og ber meg om å slutte, så skal jeg gjøre det

Mest sett siste uken