Mæland: - Det dukker opp ting hele tiden vi ikke har planlagt for

Helseminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland informerer pressen om korona-situasjonen i Norge.

Saken oppdateres!

Justisminister Monica Mæland tok ordet først, og informerte blant annet om den nye loven som regjeringen ønsker å vedta.

- I dag er det en uke siden vi hadde de mest inngripende tiltakene siden 2. verdenskrig. Så langt har vi unngått mange sykehusinnleggelser. Derfor er det utrolig viktig at vi lytter til myndighetene. Ha hjemmekontor og hold avstand, men vi må ikke bli slepphendte og slutte å bry oss. Selv om man er frisk, følg rådene for de sårbare og de i risikosonen.

Hun nevnte videre om den nye loven regjeringen ønsker skal gå gjennom, som gir regjeringen utvidede fullmakter.

- Denne loven skal sørge for at vi kan finne løsninger, når det haster. De reglene vi vanligvis forholder oss til, klarer vi ikke nå å følge. Lovforslaget ble møtt med skepsis, og det er sunt demokratisk. Vi er en i en krise, og det dukker opp ting hele tiden vi ikke har planlagt for selvsagt.

Skoleeksamener

Det nærmer seg eksamenstider for mange, og justisministeren snakket om fleksible løsninger for veien videre med hjemmeeksamener.

- Det kan hende vi må prioritere mindre eksamener på lavere trinn, men det skal vi se på, sa Mæland.

Flere dødsfall

Helseministeren startet sin seanse med å si at det hadde vært flere dødsfall det siste døgnet, og uttrykte sin medfølelse for det. Han snakket videre om gode videoløsninger for personell i helsevesenet som ikke kan møtes fysisk, eller personer som ønsker å komme i kontakt med personer i helsevesenet.

- På helsenorge.no kan finne en veiledning for videoløsninger, sa Høie.