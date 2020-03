Mæland om korona-konsekvensene: - Vi må ha is i magen

Antallet registrerte koronasmittede i Norge øker med om lag 200 personer daglig. Det kan tyde på at regjeringens tiltak fungerer, sier helseministeren.

Saken oppdateres!

Se pressekonferansen i videovinduet øverst!

- Jo lenger denne krisen varer, jo større blir de økonomiske konsekvensene. Men vi må ha is i magen. Vi må redusere smitteomfanget og unngå døde, sier justisminister Monica Mæland.

Klart og tydelig sa hun videre at folk skal holde seg isolert, hvis de har fått påvist koronasmitte.

Mæland tok også opp utfordringene på lokalt nivå.

- Det er ikke bra for Norge, hvis hjørnesteinsbedriftene forsvinner, sier Mæland.

- Felles mål

Hun forteller at hun har respekt for at kommunene gjør sin egne tiltak, men at regjeringen må komme med tiltak som er best for landet.

- Vi har ett felles mål. Det er å legge til rette for så normal drift av Norge som mulig, sier Mæland.

INFORMERTE: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad gjentar at det ikke er noen grunn til å hamstre mat.

- Vi har mat til alle sammen. Vi så i starten at noen hamstret, men det har dabbet av.

Bollestad sier også at man nå jobber med å vurdere om folk som er permittert, for eksempel kan bidra med innhøsting i jordbruket. Det kan nemlig bli vanskelig å få inn sesongarbeidere fra utlandet.

- Bli nok skuffet

Helseminister Bent Høie åpner med å si at hans tanker er hos de som har mistet noen, og at det nå jobbes med å forebygge ytterligere dødsfall.

- Antallet nye smittede i Norge, ser nå ut til å ligge stabilt. Det er nå omtrent 200 nye i døgnet. Det kan være et resultat av de strenge tiltakene som er innført, sier han.

Høie opplyser at det ikke er blitt tatt noen nye avgjørelser enda.

- Jeg vet at mange håper de strengeste tiltakene blir opphevet, sier han og tilføyer:

- Men de som håper at denne våren blir som vanlig, blir nok skuffet.

Det opplyses om at gjennomsnittsalderen på de smittede er på 47 år. Gjennomsnittsalderen på de som ligger til intensivbehandling, er 61 år. Hele 78 prosent av disse er menn.

En annen oppsiktsvekkende statistikk er at ingen under 24 år er på intensivavdeling.

240 personer er blitt smittet bare i løpet av det siste døgnet.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om viruspandemien

Tidligere på mandag opplyste Helsedirektoratet at sykehusene er fylt opp med 193 koronapasienter, og at 41 personer får respiratorbehandling.

Fakta Fakta om koronautbruddet i Norge per 23. mars 2020 ↓ * I alt 193 koronapasienter er lagt inn på sykehus mandag. 41 får intensivbehandling med respirator. * 2.371 personer har fått påvist smitte av SARS-CoV-2-viruset. Det er en økning på 240 personer fra dagen før. * Ni personer er døde. * I alt er 61.251 personer testet for koronavirus. I underkant av 4 prosent av testene er positive. * Gjennomsnittsalderen for de smittede er 47,2 år. 45,6 prosent er kvinner og 54,4 prosent er menn. * Nesten 8.300 sykehusansatte landet over er i karantene på grunn av koronaviruset, ifølge VG. Rundt 230 ansatte er smittet. Kilde NTB.

Folkehelseinstituttet kom også med sin daglige rapport, og i den kunne man lese at 2.371 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. Inntil nå har ti personer mistet livet av koronaviruset.