Mageplask i Palme-saken: Det svenske traumet lever videre

Svensk politi mener å vite at det var den såkalte «Skandiamannen» som drepte Olof Palme. Det kunne betydd slutten på et nasjonalt traume for Sverige. Slik tror jeg ikke det vil gå.

Vi er mange som er gamle nok til å huske den dramatiske hendelsen på Sveavägen i Stockholm sent fredag kveld den 28. februar 1986.

NTB sendte ut sjokkmeldingen til norske redaktører like over midnatt. Sveriges statsminister var blitt skutt og mulig drept på åpen gate. Over hele landet ble journalister hasteinnkalt på jobb, i Oslo strømmet de inn fra Tostrupkjelleren og Ryktebørsen og andre vannhull for å være med. Noen måtte avvises.

LES OGSÅ: Her er de villeste vendingene i jakten på drapsmannen

Fra første stund gikk det galt for det svenske politiet. Ikke klarte de å sperre av området, slik at ett av de viktigste bevisene - en patronhylse - ble funnet av forbipasserende. Naboer og viktige vitner ble ikke avhørt. Først flere timer etter drapet slo Stockholmspolitiet riksalarm til andre politidistrikter.

En profesjonell drapsmann kunne ha kommet seg ut av landet uten problemer.

HØYT SELVBILDE: Sjefetterforsker Hans Holmér viser fram hvilken type revolver Olof Palme ble skutt med, og blir etterhvert utpekt av svenske medier som Sveriges svar på inspector Clouseau. Foto: NTB scanpix

Politisjef Hans Holmér hadde tydelig høyt selvbilde, men hadde aldri ledet noe drapsetterforskning før. Han var særlig glad i det såkalte «kurdersporet» - at det var den kurdiske PKK-geriljaen som sto bak.

Også den nå omltalte «Skandiamannen» var het en periode. Det var også det forhatte apartheid-regimet i Sør-Afrika, som bare uker tidligere hadde blitt skjelt ut av nettopp sosialdemokraten Olof Palme.

Men to år etter drapet ble blandingsmisbrukeren Christer Pettersson pågrepet. Han ble dømt, men senere frikjent.

Hva famlingen og fomlingen til etterforskningsledelsen har gjort for det svenske politiets omdømme, er vanskelig å si. Men det finnes dem som hevder at den legendariske filmen Kopps fra 2003, om en usedvanlig klønete politistyrke i en søvnig liten by i Sverige, neppe hadde sett kinolerretet uten inspirasjon fra Palme-saken.

HUMORSUKSESS: Den svenske filmen Kopps av Josef Fares slo an over hele Skandinavia.

Men nå mener altså den nye etterforskningslederen med det passende navnet Krister Peterson å kunne bevise at det ene sporet har vært rett hele tiden - at den såkalte Skandiamannen sto bak.

Hans navn var Stig Engström, men fikk tilnavnet fordi han arbeidet i Skandiabygningen like ved drapsstedet. Han var tidlig med i etterforskningen, fordi han var på åstedet, og fordi han forsøkte å påvirke vitneforklaringer om hvordan morderen så ut.

Og på pressekonferansen i dag la politiet fram en forsåvidt overbevisende rekke indisier:

Den da 52 år gamle mannen var medlem i en skytterforening, hadde vært militær, deltok i «palmekritiske» kretser, hadde problemer både med alkohol og økonomi, kunne hatt tilgang til et aktuelt våpen. Dessuten stemmer ikke hans forklaringer med hva andre vitner har forklart.

Les også: Politiet har drapsvåpenet

Politiet vet at han gikk ut av Skandiabygningen på et passende tidspunkt. Deretter tror de at han tilfeldigvis støtte på ekteparet Palme. Om det var tilfeldig at han hadde en revolver på seg, eller om han bestandig gikk med våpen, kan ikke politiet si noe om.

Men de vet at han var kledd i mørk frakk, hadde caps og briller, og at mange vitner mener å ha sett en liknende kledd mann løpe fra åstedet.

Derfor mener etterforskningsleder Krister Peterson at de har nok til at de kunne anholdt Stig Engström - om han var i live. Dessverre døde han i år 2000.

IKKE BEVIS: Etterforskningsleder Krister Peterson har akkurat nok til å kunne legge ned etterforskningen etter 34 år. Skjermdump.

I tillegg innrømmer politiet at de ikke har tekniske bevis. De har de to kulene som drepte Olof Palme og skadet Lisbeth Palme. Men de kan ikke påvise at kulene stammer fra det som senere er utpekt som drapsvåpenet.

Dessuten innrømmer de at vitneutsagnene, verken den gangen eller nå, er til å stole på. De spriker i alle retninger, og de kan ha blitt farget av mediedekningen. De har altså ikke harde bevis, og innrømmer å ikke ha nok til å få morderen dømt i en rettssal.

Derfor er skuffelsen nå stor i Sverige. Den kjente krimforfatter og tidligere professor i kriminologi, Leif GW Persson, gikk raskt ut i TV4 og proklamerte at han slett ikke er imponert over det politiet har lagt fram.

Jeg tipper at innvendingene vil komme på rekke og rad. Dette er ikke hva politiet sa at de hadde da dagens pressekonferanse ble oppsiktsvekkende proklamert for noen uker siden. Dette ikke nok til å gjøre slutt på traumet som har slitt Sverige i 34 år.

Dette er bare akkurat nok til at politiet omsider kan legge ned etterforskningen, fordi den hovedmistenkte er død. Akkurat som det norske politiet gjorde etter Scandinavian Star.