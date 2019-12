Mais (33) har barn i samme barnehage som den avdøde kvinnen: – Jeg forstår ikke hvordan dette kunne skje

Mais Souleyman Alismail (33) og mannen Rakam Shahroum (46) kjente begge kvinnen i 20-årene som døde mandag.

TROMSØ (Nettavisen): Mandag og tirsdag morgen kom de tragiske nyhetene om at to som ble funnet livløse i sjøen i Tromsø er døde. Den ene døde er en kvinne i 20-årene fra Sudan, og det eldste barnet hennes.

De to yngste jentene, født i 2015 og 2018, er innlagt på Rikshospitalet i Oslo med livstruende skader.

Slo katastrofealarm

Mais Souleyman Alismail hadde barn i samme barnehage, og møtte hverandre i kantina på Voksenopplæringa. Tirsdag er det ett spørsmål Mais Souleyman Alismail (33) og mannen Rakam Shahroum (46) sitter igjen med: hvordan kunne det skje?

Ingen av dem kan begripe at kvinnen i midten av 20-årene, og hennes tre barn, enten er døde eller livstruende skadd etter gårsdagens hendelse på Fagereng.

Universitetet i Nord-Norge (UNN) slo katastrofealarm da de fikk meldingen om drukningen i Tromsø. 46-årige Shahroum gikk på samme introduksjonsprogram som kvinnen som døde mandag kveld. De to satt ved siden av hverandre i klasserommet i Strandgata.

– Hun smilte til meg hver gang vi møttes. Hun hjalp meg med å skrive, med å lese. Hun spurte meg om jeg trengte noe som helst? Hun var veldig hjelpsom.

PREGET: Mais Souleyman Alismail (33) og mannen Rakam Shahroum (46) sitter igjen med et stort spørsmål: hvordan kunne mandagens hendelse på Fagereng skje? Foto: Andreas B. Høyer / Nordlys

– Tøff dag

Tirsdagen har vært tøff, innrømmer Alismail, tydelig preget av gårsdagens hendelse. Hun kjente ikke den avdøde kvinnen godt, men møtte henne ofte, både på skolen og i barnehagen der de har felles barn. De to barnehagebarna til den avdøde kvinnen er til behandling ved Rikshospitalet i Oslo. Tilstanden er tirsdag ettermiddag fortsatt kritisk.

– Hun gikk her på skolen, i klassen til mannen min. Vi brukte å ta samme buss til barnehagen. Hun satt gjerne rett ved siden av, sier Alismail.

– Det har vært vanskelig å konsentrere seg i dag. Jeg har vært på skolen, men tankene er ikke her.

Alismail er nær ved å ta til tårene når hun lar seg intervjue.

– Hvorfor? Hvorfor skjedde dette? Hvorfor skjedde det når hun har tre barn? Vi har barn i samme barnehage. Jeg forstår ikke hvordan dette kunne skje, sier hun.

FANT EN BARNEVOGN: Politiet bekrefter at en barnevogn ble funnet ved åstedet. Foto: Jonas H. Fundingsrud (Nordlys)

Skolen bekrefter

Det syriske paret har fått forklart fra klassevenner at den omkomne sudanske kvinnen var på skolen mandag. De fikk vite om den tragiske hendelsen på Fagereng mandag kveld, via venner på skolen.

Rektor ved Voksenopplæringa i Tromsø kommune, Lena Steinsvik Hansen, bekrefter at den avdøde kvinnen var en del av introduksjonsprogrammet på skolen.

Tirsdag ble ansatte orientert og medelever orientert om hendelsen.

– Vår jobb er nå å ta vare på personale og deltakere, sier Hansen.

– Gråter for kvinnen

Hele familien til den avdøde kvinnen var opprinnelig fra Sudan, bekrefter politiet. Faren til barna kom til Tromsø i 2015, og moren og jentene på fire og sju år kom i 2017 til Norge etter søknad om familiegjenforening. Den tredje jenta er født i 2018.

De hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge, sier politiet.

Både Shahroum og Alismail forteller om at hele miljøet på voksenopplæringen har vært preget av tragedien.

- Ingen fra Sudan var på undervisning i dag. De gråter for kvinnen og det som har skjedd. Det hele er uforståelig, sier Shahroum.

Sudanske Awadallah Ahmed er venn av familien. Han sier den tragiske hendelsen kom som et stort sjokk

– I Tromsø kjenner alle som kommer fra Sudan hverandre. Jeg kjente familien og det er ingenting som tilsier at noe slikt skulle skje, sier han.

Han sier de møttes på en tilstelning for en tid tilbake siden.

– Da fikk jeg inntrykk av at alt var i orden. Faren har jobb og moren gikk på skole, sier han.

Han sier han er svært trist på grunn av det som har skjedd.

PÅ VAKT: Legene Marianne Nordhov (t.v.) (avd.overlege/barnelege), Bård Rannestad (overlege hjerteanestesi), Knut Roar Hansen (avd.leder medisinsk teknisk og perfusjonist) og Knut Kjørstad (avd.overlege og hjertekirurg) bak hjerte/lungemaskiner arbeidet med drukningen i Tromsø tirsdag. Foto: Unn Jørn Resvoll (NTB scanpix)

Koblet til hjerte-lunge-maskin

Legene ved Universitetssykethuset i Nord-Norge forteller om dramatikken som utspant seg da pasientene ankom.

– De var svært kalde og kritisk skadd da de kom inn til oss. Det var ikke noen blodsirkulasjon eller noe hjerte som fungerte tilfredsstillende, sier avdelingsoverlege og hjertekirurg Knut Kjørstad ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN) til NTB.

Han og annet relevant katastrofepersonell ved sykehuset ble satt i beredskap da de fikk melding om at en kvinne og tre små barn var funnet livløse i den kalde sjøen, midt under en snøstorm, utenfor Tromsøya mandag ettermiddag.

Da de fire pasientene ankom sykehuset, ble de koblet til hjerte-lunge-maskin for å få i gang blodomløpet, og pasientene ble varmet opp.

– Etter hvert som pasienten blir varmet opp til over 30 grader, skjer det en del ting som avklarer om det er liv der. I dette tilfellet fikk vi varmet opp pasientene slik at to ble stabile nok til at vi gikk «all in», mens vi valgte å avslutte behandlingen av de to andre, og de ble erklært døde, sier Kjørstad.

Han understreker at han ikke kan gå inn på flere detaljer om de fire pasientene fordi saken er under politietterforskning, og av hensyn til personvern og pårørende.