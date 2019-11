Majoriteten tror at Donald Trump vinner presidentvalget

To oppturer for president Donald Trump: En ny måling viser at de fleste amerikanerne tror at han vinner valget i 2020 - og kraftig børsoppgang på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge en ny meningsmåling fra Politico, sier 56 prosent av de spurte at de tror Donald Trump vil bli gjenvalgt neste år.

Les også: Enighet mellom USA og Kina

85 prosent av republikanerne tror at Trump blir gjenvalgt, 51 prosent av de uavhengige tror det samme, mens rundt 35 prosent av demokratene også tror Trump går seirende ut av valget neste år.

Den nye målingen er midt i blinken for president Donald Trump. Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Målingen viser også at mer enn åtte av ti velgere sier at de er motivert til å bruke stemmeretten neste år, mens 69 prosent sier de er veldig motivert.

92 prosent av de spurte sier også at de vil bruke stemmeretten neste år.

- Det at president Trump stiller til gjenvalg neste år gir energi til entusiasmen rundt det å stemme over hele det politiske spekteret. Våre data viser at Republikanerne og Demokratene er like tilbøyelige til å si at de er motivert og at de skal stemme i neste års valg, sier Tyler Sinclair, visepresident i Morning Consult, som har stått bak meningsmålingen.

Målingen ble tatt mellom 1-3 november blant et utvalg av 1983 registrerte velgere. Målingen har en feilmargin på to prosent. Her kan du se hele målingen.

Målingen vekker begeistring også hos president Donald Trump, som også har delt målingen på sin Facebook-side.

NY MENINGSMÅLING: Majoriteten av amerikanerne tror at Trump vinner i 2020, skriver presidenten.

Kina: Enighet med USA om toll

Torsdag ble det klart at USA og Kina er enige om å gradvis fjerne tollbarrierene mellom landene hvis de gjør framgang i handelsforhandlingene, ifølge en kinesisk talsmann.

Gao Feng, talsmann i det kinesiske næringsdepartementet, beskriver samtalene de siste ukene som konstruktive.

– Partene er enige om å oppheve de ekstra tollene i etapper, etter hvert som det gjøres framskritt mot en avtale, sa han på en pressekonferanse torsdag, ifølge NTB.

Børsoppgang på Wall Street

Det er var på torsdag forventet oppgang på Wall Street som en følge av enigheten mellom USA og Kina. Og det ble det også. Dow Jones starter 160 poeng opp som en følge av de positive Kina-nyhetene, melder CNBC.

- Det kan se ut som det går den rette veien mot en begrenset avtale nå. Donald Trump skjønner sannsynligvis at han har hastverk med å få dempet handelskonflikten før den rammer amerikansk økonomi for hardt, særlig fordi det er presidentvalg om ett år, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets til Nettavisen Økonomi.

Les mer her: Handelskrigen: - Trump skjønner trolig at han har hastverk

- Trump vinner enkelt

I forrige uke omtalte Nettavisen en anerkjent økonomisk modell som spår en enkel seier til president Donald Trump i valget i USA i 2020 - om økonomien i USA holder seg, vel å merke.

Se video øverst i saken.

- Hvis velgerne stemte hovedsakelig basert på lommeboken, så ville presidenten ha overkjørt konkurrentene, heter det i analysen fra Moody`s, ifølge CNBC.

Les også Rapperen T.I. sier han tar datteren med til gynekologen for å sjekke jomfruhinnen hennes

Les også: «Fingerkvinnen» vant: - Trump er ikke uovervinnelig