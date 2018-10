Makaveli Lindén tilstår drapet på Majorstuen

Siktede Makaveli Lindén knytter seg til drapet på Heikki Bjørklund Paltto, og vil la seg utlevere fra Frankrike til Norge.

Politiadvokat Christian Hatlo kommer ned til lunsj i tinghuset i Dijon, Frankrike mellom avhørene av drapssiktede Makaveli Lindén.

Tilståelsen fra 20-åringen kommer tirsdag ettermiddag etter et avhør som startet på formiddagen. Norsk politi ankom Dijon i går for å kunne avhøre den siktede svensken.

– Ja, han har knyttet seg til selve handlingene og åstedet, men akkurat skyldspørsmålet kommer vanligvis mot slutten av avhøret. Men han erkjenner handlingene han er siktet for.

– Det er alltid viktig for oss å få alle detaljer om alle funn og så videre, det er derfor vi ikke tidlig går ut med opplysninger så vi kan kontrollere alle hans opplysninger. Det er det vi jobber med nå, sier Hatlo til NTB.

Den svenske mannen er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstua i Oslo, mandag 15. oktober, og for et ran noen timer tidligere samme dag.

Lindén ble pågrepet i franske Dijon i forrige uke, og har sittet varetektsfengslet siden. Da hadde 20-åringen vært på rømmen i ni dager.

Samtykker i utlevering

Sammen med norsk politi ankom også psykiater og Lindéns norske advokat.

– Han stiller seg positivt til utlevering og ønsker at det skal skje så fort som mulig, sier Lindéns norske forsvarer Øystein Storrvik.

Advokat Øystein Storrvik var tirsdag morgen på vei inn for snakke med sin klient, drapssiktede Makaveli Libndén, i Dijon i Frankrike.

Advokaten vil ikke uttale seg om helsetilstanden til Lindén, bortsett fra at han er sterkt preget.

– Han er sterkt preget av situasjonen, og av at han har sittet her nede i varetekt. Noe mer kan ikke jeg si, forteller Storrvik til NTB.

















