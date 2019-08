Måke stjal politiets bevis - mistenkte gikk fri

Fuglen fløy avgårde med narkotika.

Hendelsen skjedde under Gothenburg Culture Festival, som ble arrangert 6. til 11. august i år.

Det startet med at to sivilkledde politi skulle gripe inn mot to menn og en kvinne som satt på en benk ved Bastionplatsen i Gøteborg.

- Da velger en mann som sitter rett ved siden av, og som åpenbart har forstått hva som kommer til å skje, å kaste fra seg en pose med noe våre spanere mistenker var narkotika, sier pressetalsperson Camilla Fogelhamre til Göteborgs-Posten.

Posen blir ikke kastet lenger enn at politiet ser den lander. Men like etterpå dukker en ny aktør opp. En måke svever ned, snapper til seg posen og flyr avgårde. I forvirringen som oppsto, klarte en av mennene på benken å stikke fra åstedet.

- Politiet må ha blitt så overrasket at mannen fikk et øyeblikk til å stikke inn i folkehavet, sier polititalsmann Stefan Gustafsson.

Etter at måken grep inn i politiets arbeid, kunne bare kvinnen pågripes. Hun røyket hasj eller marihuana åpenlyst, og ble pågrepet for narkotikabruk. Mennene, som ikke lenger kunne pågripes for besittelse, gikk fri.