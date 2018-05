Malaysias eksstatsminister trekker seg som partileder 

Malaysias eksstatsminister Najib Razak trekker seg etter valgnederlaget både som leder for sitt eget parti og alliansen som har styrt landet i over 60 år.

Najib kunngjorde lørdag at han går av som leder for partiet Forente malayers nasjonale organisasjon (UNMO). Han sa også at han trekker seg som leder for Nasjonal front, koalisjonen som tapte valget tidligere i uka etter å ha styrt Malaysia siden landet ble uavhengig i 1957.

Under en pressekonferanse på UNMOs partikontor i Kuala Lumpur sa Najib også at han tar fullt ansvar for tapet i onsdagens valg på ny nasjonalforsamling.

Najib er anklaget for korrupsjon, og han får nå ikke lov til å forlate landet.

Valget ble vunnet av en opposisjonsallianse ledet av Mahathir Mohamad, som gjorde et overraskende politisk comeback i en alder av 92 år. Mohamed tilhørte tidligere Nasjonal front og var landets statsminister fra 1981 til 2003. Han er nå den eldste valgte regjeringssjefen i verden.

(©NTB)

Mest sett siste uken