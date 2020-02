Maldivene beklager at turist i bikini ble anholdt

En britisk turist på øystaten Maldivene ble anholdt av politiet i to timer på grunn av «upassende antrekk» og fordi hun var «ustyrlig».

Selve arrestasjonen ble godt dokumentert, som viser at flere mannlige politimenn pågriper kvinnen. Bildene fra pågripelsen havnet på sosiale medier og utløste massiv kritikk mot politiet.

Britiske medier, som har navngitt kvinnen, skriver at det er en reality-kjendis som ble anholdt av politiet.

Kvinnen gikk forbi en skole og en moské på hovedgaten på øyen Maafushi da hun ble pågrepet torsdag forrige uke.

Politiet hevder kvinnen var upassende antrukket, ustyrlig og full. Kvinnen skal angivelig ha nektet å lytte til politiets anmodning om å dekke seg til, og ble dermed arrestert, skriver The Guardian.

Hun ble løslatt først etter to timer.

- En turist iført bikini på stranden på Maldivene er arrestert og blir tvunget til å dekke seg med håndkle av strand-politi, som håndhever sharia-antrekk mens de selv tar sine friheter med å ta overalt på kvinnens kropp, skriver en kritiker på Twitter.

- Dere trakasserer meg

Tidligere har det vært vanlig praksis for myndigheten på Maldivene å atskille turistene fra den muslimske lokalbefolkningen. Nå er det blitt mer vanlig at turister også kan omgås lokalbefolkningen.

Turister kan gå i badebukser og bikini så lenge de befinner seg på hotellområdet. Men de er nødt til å vise hensyn til den lokale kleskodeksen når de er ute blant lokalbefolkningen, skriver avisen.

I videoen av selve pågripelsen kan en se at tre menn forsøker å pågripe kvinnen, mens en fjerde mann forsøker å dekke til kvinnen med et håndkle. Kvinnen roper. «Dere trakasserer meg seksuelt».

Beklager overfor turisten

Mandag fremmet leder for nasjonalforsamlingen på Maldivene, Mohamed Nasheed, en beklagelse overfor kvinnen – som nå har reist hjem. Videre skriver Nasheed på Twitter at hendelsen «ser ut til å ha blitt dårlig håndtert».

- Jeg beklager overfor turisten og allmennheten for dette. Jeg har tatt utfordringen med å profesjonalisere politiet, og dette jobber vi med. Denne hendelsen blir etterforsket, skriver han.

Maldivene er et yndet reisemål for pengesterke, vestlige turister og nygifte. Turister er en svært viktig inntektskilde for Den tropiske øygruppen som ligger i Det indiske hav.

Videoen av hendelsen har også utløst kritikk blant lokalbefolkningen rettet mot turisten. Enkelte har tydd til sosiale medier for å kritisere turistens oppførsel.

Kritiserer politiet og turisten

En tidligere utenriksminister for Maldivene, Dunya Maumoon, mener oppførselen til både politimennene og kvinnen var kritikkverdig.

- Hun burde ha respektert landets religiøse og kulturelle normer i form av å ha anstendig antrekk i et boligområde. Fordøm måten politiet på Maldivene håndterte situasjonen. Det kunne blitt håndtert bedre og mer profesjonelt, skriver han på sosiale medier.

UDs reiseråd

I Utenriksdepartementets reiseinformasjon for nordmenn står det at muslimsk lov (sharia) gjelder på Maldivene.

- Ved besøk i moskeer bør man ha på seg klær som dekker det meste av kroppen og unnlate å ta bilder. Kleskoden er generelt uformell, men du bør vise hensyn til lokale klesstandarder når du beveger deg utenfor turistområdene. Nudisme og toppløs soling/bading er ikke tillatt, inkludert i turistområdene, lyder reiseinformasjonen.

