Målet med helsetiltakene er ikke utelukkende å beskytte syke eller eldre, Jon Hustad

Det er mye og mangt som kan settes i karantene, men menneskelig dårskap er ikke en av dem.

Norge har så langt imponert med kun syv dødsfall og 2200 smittede i skrivende stund.

Til sammenligning har land som Spania og Italia opplevd dødstall med over 600 de siste døgn. Heldigvis ligger vi langt under det.

Tiltakene regjeringen har iverksatt fungerer. Målet med helsetiltakene er ikke kun å beskytte syke eller eldre, selv om mange dessverre fremmer slike synspunkt på sosiale medier nå om dagen.

Dette er saken: Jon Hustad: - Langt flere vil dø av tiltakene enn av korona

Absurde påstander

Man leser absurde påstander om at koronaviruset er like farlig som «vanlig» influensa for friske mennesker. Dette fremmes spesielt etter at nyheter kom ut om at majoriteten av de korona-døde i Italia er over 70 år, eller er folk med underliggende sykdommer. Dette er en bagatelliserende påstand som kan være farlig om vi ensidig og unyansert tror på den.

Koronaviruset er noe nytt, forskningen står fremdeles med mange ubesvarte spørsmål.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om koronavirus-pandemien

Framsatte påstander om at unge ikke kan få sykdommen har også fått verdens helseorganisasjon til å reagere. WHO erklærte nylig at unge ikke må tenke at de er udødelige.

Folk med en eller annet underliggende sykdom er selvfølgelig mer utsatt enn friske mennesker, ifølge FHI. Dermed ligger det desto større ansvar på de unge og friske. De kan, uten å være klar over det, være bærere av sykdommen, spre viruset og sette andres liv i fare.

Sykdommen er ingen vanlig «influensa»

Det finnes mange som lever med en eller annen form for underliggende sykdom i samfunnet. Disse er ikke alle invalide som økonomisk sett er best å bli «kvitt».

Sykdommen er ingen «vanlig» influensa. Ifølge en italiensk lege på et sykehus i Lombardi, Italia, kan sykdommen beskrives som en slags lungebetennelse som det ikke finnes spesiell behandling for. Det angriper pusteorganene og kan gi pusteproblemer.

Les også: Myndighetene advarer mot å trosse disse rådene i matvarebutikken

Saken gjelder ikke kun spørsmålet om dødelighet. Dødeligheten ved smitte er som kjent høyere hos eldre mennesker. Men voksne personer i alle aldre kan få alvorlige og livstruende symptomer. Det er det som er poenget.

Det er her spørsmålene om medisinsk kapasitet, antall sykehussenger, respiratorer og smittevernutstyr kommer inn. Ved mangel på smittevernutstyr, settes for eksempel helsepersonell i fare.

Rammer både unge og gamle

De som blir innlagt på sykehus ved spredning kan være unge eller gamle, friske eller kronisk syke. Om vi ikke får bremset smittespredningen blir sykehuskapasiteten sprengt, og mange vil bukke under. I Italia har dette, så langt, hovedsakelig vært eldre mennesker.

I det vitenskapelige tidsskriftet Scientific American, kan man lese om årsakene til Italias høye dødsrate blant eldre. En av årsakene er det høye antallet eldre i Italia. En annen årsak er at det er så mange syke samtidig i samme område som trenger medisinsk behandling. Dette fører til overbelastning av helsesystemet.

Nettavisen Pluss: Slik går det med koronasyke Roald (64): – Jeg har aldri opplevd en sånn sykdom før

Det påstås at de tiltakene som regjeringen har iverksatt vil drepe enda flere i det lange løp. Påstanden innebærer at arbeidsledigheten vil drepe flere enn det viruset gjør. Men finanskrisen er ikke det samme som en pandemi.

- Lytt til myndighetene

Hittil er cirka 13.000 døde på verdensbasis i løpet av cirka to måneder. Det er riktig at de iverksatte tiltakene vil føre til store økonomiske tap for en periode, men vi kan ikke påstå at økonomiske tap vil medføre samme grad av dødelighet som det vi vil oppleve om dette viruset får spre seg i høyt tempo rundt i verden.

Les også: Koronakrisen kan ende svært godt for Norge

Ved å ta helsemyndigheters strenge anbefalinger alvorlig, kan vi gi tid til myndighetene for testing, isolasjon og oppsporing av de smittede. Vi kan dermed snart gå tilbake til et visst nivå av normalt liv igjen.

Det har land som Singapore og Sør-Korea klart å gjøre, selv om de har vært rett ved episenteret av sykdommen, Kina.

Det lover bra.

Koronaviruset er ikke noen pest. Man må være forsiktig med å overdrive. Men ved å motarbeide myndighetene forlenger man krisen. Det koster både menneskeliv og penger.