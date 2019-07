Måling: Halvparten av amerikanske velgere mener Trump er rasist

Litt over halvparten av de spurte i en måling blant amerikanske velgere mener president Donald Trump er en rasist.

51 prosent av de spurte i en måling utført av Quinnipiac University, publisert tirsdag, mener Trump er rasist. 45 prosent mener han ikke er det.

46 prosent av de spurte hvite velgerne i målingen sier at presidenten er rasist. 50 prosent mener han ikke er det. Når det gjelder de svarte velgerne mener 80 prosent at presidenten er rasist, mens 11 prosent mener ikke det.

Totalt mener flere kvinner enn menn at Trump er en rasist.

1.306 personer deltok i den nasjonale undersøkelsen, som ble holdt mellom 25.- og 28. juli. Feilmarginen er på 3,7 prosent.

Målingen kommer etter at borgerrettsveteranen Elijah Cummings, som er leder for kontrollkomiteen i Representantenes hus, i forrige uke sa at han er overbevist om at Trump er rasist. Også andre samfunnstopper har kalt ham rasist. Bakgrunnen for saken er Trumps gjentatte utfall mot fire fargede kvinnelige kongressmedlemmer og hyllesten av dem som ropte «send dem hjem» på et valgmøte.

Presidenten avviser kritikken og sa tirsdag at han er «den minst rasistiske personen i verden».

(©NTB)