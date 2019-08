Måling: Jevnt mellom byrådsalternativene i Bergen

Byrådspartiene i Bergen mister nær halvparten av oppslutningen fra forrige valg, og ingen av byrådsalternativene får flertall på Bergens Tidenes siste måling.

Det eneste byrådsalternativet som får flertall i Bergen, dersom den siste målingen gjort av Respons Analyse for Bergens Tidende hadde vært valgresultatet, er en såkalt «regnbuekoalisjon» bestående av Rødt, SV, Ap, Sp, MDG, Venstre og KrF.

Det er imidlertid flere store spørsmålstegn ved om denne koalisjonen kan bli en realitet, som for eksempel at KrF har lukket døra for Rødt-samarbeid.

Ut ifra resultatet i målingen oppnår «regnbuekoalisjonen» flertall i bystyret med 36 mandater, mens trioen Høyre, Frp og bompengelisten (FNB) får 31 mandater. De sittende byrådspartiene KrF, Ap og Venstre får til sammen 19 mandater. Det er 67 plasser i bystyret i Bergen, noe som betyr at byrådsalternativene trenger 34 mandater for å få flertall.

På målingen fordelte oppslutningen mellom partiene seg slik: Høyre 23,1 prosent, Arbeiderpartiet 22,4 prosent, FNB 21,1 prosent, SV 8,2 prosent, MDG 6,9 prosent, Rødt 5,3 prosent, Venstre 3,2 prosent, KrF 3,1 prosent, Frp 2,9 prosent og Sp 2,7 prosent.

I målingen ble 600 respondenter spurt, og resultatet må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 0,8 og 3,4 prosentpoeng.