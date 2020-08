Måling: MDG under sperregrensen - Erna øker gapet til Jonas

Første stortingsmåling etter partilederdebatten.

Etter en kraftig tilbakegang på Sentios junimåling for Nettavisen, får nå statsminister Erna Solberg og Høyre en tilsvarende boost på stortingsmålingen for august.

Høyre går fram hele 4,5 prosentpoeng, til et resultat på 28,7 prosent - som er bedre enn kanonmålingen de fikk i mars da koronasmitten førte til nedstenging av Norge.

- Dette er årsbeste for Høyre, og vi må faktisk tilbake til januar 2018 for å finne bedre oppslutning for partiet, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Den nasjonale partimålingen er den første som er gjennomført etter partilederdebatten i Arendal torsdag i forrige uke.

- Særlig bekymringsverdig for MDG

Samtidig viser målingen at Miljøpartiet de Grønne (MDG) går på en skikkelig smell. Partiet havner under den magiske sperregrensen på fire prosent for første gang på halvannet år. Forrige gang de ble målt med et så lavt resultat på Sentios målinger var i mars 2019, da de fikk et resultat på 3,2 prosent.

MDG får en oppslutning på 3,9 prosent, som er en tilbakegang 1,4 prosentpoeng.

Dermed får partiet ingen av de viktige utjevningsmandatene på Stortinget, og ville endt med kun én stortingsrepresentant om målingen var valgresultatet.

- Særlig bekymringsverdig for MDG er det at de har lav lojalitet. Kun 46 prosent av MDG-velgerne fra 2017 vil stemme på partiet igjen. MDG ser ut til å være veldig avhengig av at miljø dominerer nyhetsbildet for at de skal få oppslutning. Når klima og miljø ikke er på dagsorden virker det som om velgerne til en viss grad «glemmer» partiet, sier Stubban.

Men MDG-leder Una Bastholm tar det hele med ro selv om de havner under sperregrensen.

- Vi ligger for tiden på rundt fem prosent på gjennomsnittet av målingene, så dette tar vi med lave skuldre. Men det er likevel en påminnelse om at vi må jobbe hardt hele veien frem til stortingsvalget for å få valgt inn mange grønne representanter fra hele landet, sier Bastholm til Nettavisen.

FRAM OG TILBAKE: Nettavisen-målingen er den første etter partilederdebatten på NRK torsdag i forrige uke, der MDG-leder Une Bastholm blant annet var i duell med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Bastholm sier de nå jobber videre for å bli store nok «til at Norges neste regjering setter kampen for klimaet, naturen og framtiden til barna våre aller først».

- Dagens barn og unge fortjener trygge jobber, en stabil verden uten farlige klimaendringer og en politikk som ikke utrydder andre arter, sier hun.

Med et slikt valgresultat ville MDG endt med to stortingsrepresentant, én mer enn i dag. Resultatet er noe over partiets valgresultat i 2017, da partiet fikk 3,2 prosent.

I målingen er 1000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 11-16. august, og har en feilmargin mellom 1,0 og 3,3 prosent.

Høyre følger smittekurven

Tallene for Høyre viser tydelig at partiets oppslutning ser ut til å følge smittekurven i Norge for koronaviruset. For da smitten kom til landet i mars, gikk Høyres oppslutning til himmels, før oppslutningen raste nedover igjen da smittetallene falt. Nå som smitten tar seg opp - og nye tiltak er iverksatt - peker pilene oppover igjen.

FORBIGÅTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre må se seg forbigått av statsminister Erna Solberg (H) på Sentios augustmåling for Nettavisen.

- En kunne kanskje forvente en liten tilbakegang etter sommerens åpning mot utlandet og smitteøkningen som fulgte av dette. Det virker imidlertid som om Høyre blir belønnet for at det blir innstramminger igjen, blant annet knyttet til skjenketider, reising og cruisetrafikken, sier Stubban hos Sentio.

Han mener det at permitteringsperioden blir utvidet til 52 uker, også kan ha bidratt til å forhindre velgeroverganger fra Høyre til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Solberg: - Alltid hyggelig

I målingen øker dermed Solberg gapet til Arbeiderpartiet og Ap-leder Jonas Gahr Støre, som får et resultatet på 23,1 prosent (tilbake 1,1 prosentpoeng).

Statsministeren legger ikke skjul på at hun er fornøyd med å igjen være Norges største parti i målingen.

- Det er alltid hyggelig med gode tall. Men det viktigste er å beholde kontrollen med smitten, slik at vi kan skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier Solberg til Nettavisen.

Hun har fortsatt tro på valgseier og en tredje periode som statsminister:

- Jeg gleder meg til valgkampen og skal jobbe for at landet får en borgerlig regjering også etter 2021-valget, sier Solberg.

Resultatet ville gitt Høyre sju nye stortingsrepresentanter, og en stortingsgruppe på totalt 52 personer.

Her er resultatene for alle partiene:

Venstre halveres

Verre går det derimot for Høyres regjeringspartner Venstre, som halverer sin oppslutning fra oppturen de fikk i juni, med en oppslutning på 4,4 prosent.

- En svale gjorde ingen sommer for Venstre, som var over sperregrensen i juni. De er nå nede på 2,1 prosent oppslutning, sier Stubban.

Nedturen kommer samtidig som lederkampen pågår for fullt i partiet, en drøy måned før Venstre-leder Trine Skei Grande skal gi fra seg lederklubba. Denne uka ble det også kjent at kulturminister Abid Raja vil kjempe for å bli ny partileder, mot Sveinung Rotevatn som allerede har sagt at han er interessert i jobben.

- Vi har helt klart en viktig jobb å gjøre med å få frem våre resultater i regjering, konstaterer Venstre generalsekretær, Marit Meyer, overfor Nettavisen.

Hun mener imidlertid at Venstre har et godt utgangspunkt med fire statsråder som har vært synlige gjennom koronakrisen.

RØRT: Trine Skei Grande (V) ble rørt til tårer på slutten torsdagens partilederdebatt, som var hennes siste. Samtidig opplever hun en kraftig tilbakegang i partiets oppslutning på målingen til Sentio.

- Nå er det fullt fokus på å sikre folks arbeidsplasser og at det grønne skiftet ikke skal stanse opp. Norske klimagassutslipp går ned for fjerde år på rad som følge av vår politikk. For første gang i historien ligger Norge an til å nå våre klimamål, helt uten «drahjelp» fra koronaviruset, sier Meyer.

Også KrF sliter på målingen, og havner godt under sperregrensen med et resultat på 2,6 prosent. KrF har ikke hatt anledning til å kommentere målingen. Begge de to småpartiene ville nærmest blitt radert ut på Stortinget, og fått én representant hver.

Årsaken er at partier som havner under sperregrensen på fire prosent nærmest ikke får stortingsrepresentanter, er at de ikke får noen av utjevningsmandatene som fordeles mellom partiene som havner over sperregrensen.

Ap: - Selvsagt ikke fornøyd

Nedover har det også gått for Ap-leder Jonas Gahr Støre de siste månedene. I mai-målingen fra Sentio fikk partiet en oppslutning på 25,5 prosent, men partiet får i augustmålingen 23,1 prosent.

Ifølge bakgrunnstallene fortsetter velgerlekkasjen til de andre partiene på venstresiden, og partiet henter dessuten kun 5000 velgere totalt fra de fire borgerlige partiene. Og om dette var valgresultatet, ville partiet mistet åtte av sine stortingsrepresentanter.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, er ikke fornøyd:

- Jeg er selvsagt ikke fornøyd med det. Det er et for dårlig nivå. Nå har vi vært litt opp og litt ned på ulike målinger gjennom sommeren, men har ligget ganske stabilt på 25 prosent pluss-minus - og det er vi ikke fornøyd med, sier Stenseng til Nettavisen.

IKKE FORNØYD: Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, er ikke fornøyd med et resultat på 23 prosent for Arbeiderpartiet.

Stenseng sier de nå må brette opp ermene framover.

- For oss handler det om å bruke hver eneste dag godt og synliggjøre de politiske forskjellene. Nå har vi et partiprogram som er i sluttfasen som vil vise retningen for en rødgrønn regjering, så det er det som er jobben vår nå, å få fram de politiske skillelinjene som det ikke har vært så mye fokus på de siste månedene, sier hun.

- Det er heller ikke et rødgrønt flertall i målingen - og det kun ett år før valget?

- Det er det som er vår ambisjon, å få til et rødgrønt flertall med SV og Senterpartiet. Der har Arbeiderpartiet en jobb å gjøre for å bli større enn i dag, sier Stenseng.

Partisekretæren mener Høyres framgang uansett ikke er overraskende:

- Det vi har erfart i tiden som har gått fra mars er at når det er krise og når det er en vanskelig situasjon så har folk også en tendens til å slutte opp om sittende regjeringer. Men jeg tror vi vil se variasjoner, og at det blir det veldig jevnt valg, sier hun.

Lysbakken: - Regjeringen skal vekk

En som derimot kan juble på rødgrønn side, er SV-leder Audun Lysbakken, som får en oppslutning på åtte prosent. Det er fram 1,1 prosentpoeng.

- Det er selvfølgelig et veldig godt utgangspunkt for den lange valgkampen. Det tyder jo på at vi når fram til folk med det som er vårt ganske enkle budskap, og det er at forskjellene skal ned, utslippene skal ned og regjeringen skal vekk. De tre tingene er det valgkampen skal handle om, sier Lysbakken til Nettavisen.

GODE TALL: SV-leder Audun Lysbakken går stadig fram på meningsmålingene, og er godt fornøyd med en oppslutning på åtte prosent på Nettavisens ferske meningsmåling.

Også Lysbakken tror det blir et svært jevnt valg til neste år.

- Jeg forventer en valgkamp der det blir en jevn kamp om makten, sier han, og legger inviterende til:

- Vi er klar for å samarbeide med alle de fem partiene i den rødgrønne opposisjonen. Jeg synes det blir alt for mye diskusjon om spill og om hvem som kan regjere med hvem. For oss er det litt motsatt, vi vil ikke utelukke noen før vi har forhandlet om politikk.

Senterpartiet tilbake

Senterpartiet får i målingen et resultat på 12,6 prosent, som er tilbake 1,4 prosentpoeng fra målingen i juni.

- Ser man på gjennomsnittet på alle målingene i august, så har vi hatt fire prosent framgang siden stortingsvalget i 2017. På denne målingen går vi 2,3 prosentpoeng fram. Vi ligger jevnt høyt, og så vil enkeltmålinger variere, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

I stortingsvalget i 2017 fikk partiet 10,3 prosent av stemmene.

- Grunnen til at vi ligger så høyt er at vi har hatt en tydelig stemme over tid, enten om å ha politiet nært folk, ha beredskap i hele landet og ta hele landet i bruk, sier han.

TILBAKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum opplever tilbakegang i augustmålingen, men påpeker at resultatet er godt over valgresultatet i 2017.

Frp større enn Sp

Fremskrittspartiet er nå litt større enn Senterpartiet, med et resultat på 12,8 prosent i målingen. Det er fram 1,5 prosentpoeng fra juni.

- Det er hyggelig når det går bedre på meningsmålinger, men det er fortsatt lenge igjen til valget. Etter en periode hvor det ikke har vært mulig å drive partipolitikk kan vi nå være tydeligere og mer synlig på Frps politikk, sier Frp-leder Siv Jensen.

Jensen viser til at de den siste tiden har vært tydelig på at de vil kreve store gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen denne høsten.

- Blant annet vil vi ha lavere avgifter på varer folk ofte handler i Sverige, slik at flere har råd til å handle i Norge og vi kan beholde flere jobber i landet vårt. Vi vil bruke mindre av skattebetalernes penger på bistand, vi vil ha færre flyktninger, og vi vil ha en satsing på våre eldre, for å nevne noe, sier hun.

OVER SP: Frp-leder Siv Jensen er i målingen såvidt større enn Senterpartiet, med et resultat på 12,8 prosent.

Støre avhengig av Rødt

Hvilke partier som skal samarbeide med hverandre og styre landet etter neste års stortingsvalg, er imidlertid helt åpent. Om målingen hadde vært valgresultatet ville Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke hatt flertall på Stortinget sammen med sine foretrukne regjeringspartnere, SV og Senterpartiet.

De tre rødgrønne partiene ville fått 80 representanter på Stortinget, som er tre færre enn det målingen i juni ville gitt. Dermed ville Støre vært avhengig av støtte fra Rødt for å kunne danne regjering.

Rødt får en oppslutning i målingen på 4,1 prosent, som ville gitt åtte stortingsrepresentanter - sju flere enn de har i dag.

Men flertall får heller ikke dagens regjeringspartier. Høyre, KrF og Venstre ville fått 77 stortingsrepresentanter, men har økt sin andel med ti representanter fra juni. Heller ikke med Fremskrittspartiets støtte får Solberg-regjeringen flertall (79 mandater).

IKKE FLERTALL: Dagens regjeringspartier har ikke flertall på målingen, fordi både Venstre og KrF havner under sperregrensen og ikke får noen av de såkalte utjevningsmandatene på Stortinget. Her er statsminister Erna Solberg sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingold Ropstad da regjeringen ble utvidet med KrF i januar.

Venstre har flest usikre



Ifølge bakgrunnstallene har Venstre flest usikre velgere. 34,1 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiet igjen. Også en del usikre velgere har KrF (18,5 prosent) og MDG (16,2 prosent).

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, sier klart flest (22 prosent) at de vil stemme Høyre i stortingsvalget til neste år. Mens 12 prosent sier de vil stemme på Arbeiderpartiet.

Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet og SV siden forrige stortingsvalg. Frp, KrF, Venstre og Senterpartiet har mistet flest velgere til Høyre, Høyre flest til Frp - og Rødt og MDG flest til SV.