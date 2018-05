Måling: Rødt tredje største parti i Oslo

Rødt gjør sin beste Oslo-måling noensinne, med hele 9,3 prosent av stemmene. Partiet er dermed byens tredje største.

I den nye målingen, som er gjennomført av Sentio Research for Oslo Arbeiderparti, får den rødgrønne sida 30 av 59 mandater. Én ørliten bystyrerepresentants overvekt takket være Rødt, skriver Dagsavisen.

– Dette er jo fantastisk bra tall. Vi fikk et nasjonalt gjennombrudd i høst, hvor vi har vist at vi tør å stille maktpolitikere til ansvar. Dette begynte vi jo med i Oslo, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, til avisen.

Samtidig som Rødt går fram, går Arbeiderpartiet tilbake med 7 prosentpoeng fra valget i 2015.

– Jeg er fornøyd med at det er rødt flertall. Vi ligger på 25 prosent, vanligvis ligger vi lavere på kommunalt nivå enn på landet, så sånn sett er det ikke håpløst. Men jeg er ikke fornøyd, vi skal opp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

I samme måling får Frp en oppslutning på 7 prosent, opp 1 prosentpoeng fra valget i 2015. Videre får Høyre 32,2 (+0,4), KrF 3 (+0,6), Sp 1,4 (+0,54), SV 7,1 (+1,7) og MDG 6,3 (-1,8).

Ifølge avisen er stemmene så jevnt fordelt at drøye 400 stemmer ville være nok til å snu et valgresultatet i et kommunevalg fra rød til blå seier.

(©NTB)

Mest sett siste uken