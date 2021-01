Måling: Venstre nesten radert ut av Stortinget: - Vanskelig å stoppe lekkasjen

Venstre-lederen ville sittet alene igjen på Stortinget om målingen var valgresultatet.

I en fersk meningsmåling Infact har utført for Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa, halveres oppslutningen til regjeringspartiet Venstre sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden.

Partiet får en oppslutning på rekordlave 2,1 prosent, som er 2,3 prosentpoeng lavere enn valgresultatet i 2017.

Se resultatene for alle partiene lenger ned.

- Dette går inn i et mønster som har vært over lengre tid, og enkeltmålinger har hatt Venstre på 2-tallet ganske mange ganger etter hvert, konstaterer valgforsker Bernt Aardal overfor Nettavisen.

Med et slikt valgresultatet ville Venstre fått inn kun én representant på Stortinget, Venstre-leder Guri Melby som er partiets førstekandidat til stortingsvalget i Oslo. I dag har partiet åtte stortingsrepresentanter.

I målingen er 3245 personer i hele landet spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp 13. januar, og feilmarginen ligger mellom 0,5 og 1,5 prosent.

Les også: Ny sjokkmåling for Ap: Skrekktall i Oslo

- Vanskelig å stoppe

Gjennomsnittet på alle målingen i januar, er heller ikke noe å skryte av for Venstre, som er på 2,6 prosent, ifølge nettstedet pollofpolls.

- Venstre har i gjennomsnitt ligget under sperregrensen veldig lenge, sier Aardal, som mener problemet partiet nå står overfor, er verre enn på lenge.

- Det vi har sett av mønster tidligere, gjør situasjonen enda vanskeligere for Venstre. For det første så har de en veldig lav lojalitet fra sine 2017-velgere. Det at de ikke klarer å holde på sine gamle velgere, er et problem, sier han.

Les også: Brutale tall: LO-medlemmer vender Jonas Gahr Støre ryggen

Venstre lekker dessuten nå velgere til de fleste partier.

- De mister velgere til mange, og særlig til Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet de Grønne. Det gjør jo at det blir veldig vanskelig å stoppe lekkasjen, sier Aardal.

Les også: Velgernes dom på tampen av året: Senterpartiet den soleklare vinneren

- Mindre støttestemmer

Han mener velgerlekkasjen illustrerer det som har vært partiets utfordring i mange år.

- De sliter med å finne sin plass i et landskap som ikke er så veldig enkelt å manøvrere i. Velgermassen til Venstre har veldig lenge vært lite lojal, og vi har også sett det når det nærmer seg valg. Når de klarer å kare seg over sperregrensen, så har det i stor grad skyldtes at de har fått en stor del støttestemmer, særlig fra Høyre, sier han.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Jonas Gahr Støre er verken problemet eller løsningen på Arbeiderpartiets krise

Støttestemmer som kommer for eksempel for å sikre en borgerlig regjering videre.

- Men nå ligger Venstre såpass mye under sperregrensen, så det kan faktisk bli en ekstra utfordring til høsten, slik at de ikke kan regne med å få den samme type støttestemmer fra andre, tror Aardal.

Sperregrensen er svært viktig for småpartiene, fordi et resultat over fire prosent vil gi gi partiene viktige utjevningsmandater på Stortinget.

- Har ikke skylden alene

I september i fjor ble Guri Melby valgt til ny leder i Venstre etter Trine Skei Grande. Siden da har gjennomsnittet på målingene ligger på rundt tre prosent, og dermed under den magiske sperregrensen.

Men også i Melbys hjemby Oslo, der hun er toppkandidat, får Venstre et rekordlavt resultat i den ferske Infact-målingen, på kun 2,4 prosent. Dette er langt lavere enn valgresultatet i 2019, da partiet fikk 5,8 prosent av stemmene i hovedstaden.

- Dette viser vel også at Melby ikke helt har fått det til etter at hun ble leder?

- Det er også kanskje en overdreven tror på at lederskifter er nok. Det er aldri ledernes skyld alene hvis det går dårlig, eller lederens fortjeneste når det går bra, sier valgforskeren.

Her er resultatet for partiene nasjonalt:

Aardal påpeker imidlertid at Melby ikke var veldig kjent og synlig før hun ble leder, etter mange år i lokalpolitikken i Oslo.

- Som kunnskapsminister har hun kanskje heller ikke klart å markere seg. Det har også noe med den situasjonen vi er inne i med pandemien. Det meste handler om helseminister, statsminister og Folkehelseinstituttet, og den partipolitiske arenaen har kommet litt i bakgrunnen, sier Aardal, og legger til:

- Det tror jeg vil endre seg mot valget.

- Hodepine for Erna

Selv om statsminister Erna Solberg (H) leder landets største parti i den samme målingen, med 24,1 prosent, er det flere partier enn Venstre som gir henne hodebry.

- Det største partiet kan ofte profittere på en krise, mens det går verre utover de mindre partiene. Vi ser også at KrF sliter, og er nesten på det samme nivået som Venstre i flere målinger, sier valgforskeren.

Les også: Hvis dette skjer, vinner Erna igjen: Kan bli den første i nyere norsk historie

I Infact-målingen gjør KrF det imidlertid bedre, med en oppslutning på 4,7 prosent. Verre går det da for Frp, som gikk ut av regjeringen for ett år siden, og som får rekordlave 8,6 prosent i målingen.

- En tilleggshodepine for Erna er at hun heller ikke kan regne med at Frp vil kunne kompensere for den nedgangen de to andre småpartiene har, sier Aardal.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra Melby, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe