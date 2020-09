Måling: Verste Ap-resultat på 17 år

Nøyaktig ett år før valget sliter Ap-lederen med oppslutningen. Samtidig kan Frp-lederen juble.

Arbeiderpartiet har rast nedover på meningsmålingene de siste månedene, og nedgangen fortsetter i september, viser Nettavisens stortingsmåling fra Sentio.

Partiet får en oppslutning på 21,8 prosent, som er tilbake 1,2 prosentpoeng fra august. Dette er det dårligste resultatet som er målt for Arbeiderpartiet siden september 2003 på Sentios målinger.

- En dårlig augustmåling for Arbeiderpartiet blir etterfulgt av en elendig septembermåling, konstaterer Martin Stubban hos Sentio overfor Nettavisen.

Arbeiderpartiet mister særlig velgere til de andre rødgrønne partiene, men taper i tillegg 27.000 velgere til Høyre, viser bakgrunnstallene til målingen.

- Siden august har partiets lojalitet falt fra 70 til 55 prosent. Partiets velgere signaliserer med det misnøye over det som har skjedd de siste ukene, sier Stubban.

Se resultatet for alle partiene lenger ned.

STJELER VELGERE: Høyre-leder og statsminister Erna Solberg stjeler tusenvis av velgere fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Mens Ap går tilbake, er Høyre fortsatt landets største parti på Sentios septembermåling. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Målingen er tatt opp nøyaktig ett år før stortingsvalget neste år, den 13. september.

I målingen er 1000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 8-14. september, og har en feilmargin mellom 1,2 og 3,2 prosent.

Les også: Hvis dette skjer, vinner Erna igjen: Kan bli den første i nyere norsk historie

- Godt under det vi ønsker

Som kjent har det vært mye støy i Arbeiderpartiet den siste tiden i forbindelse med at Trond Giske var innstilt som fylkesleder for Trøndelag Arbeiderparti, noe som endte med et offentlig oppvaskmøte på årsmøtet i fylkeslaget for to uker siden.

Nettavisen har bedt om en kommentar til målingen fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, men Aps nestleder, Bjørnar Skjæran, svarer på vegne av partilederen:

- Dette er godt under det nivået Arbeiderpartiet ønsker å være på, men jeg er optimist, sier Skjæran til Nettavisen.

SKUFFET: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier resultatet på under 22 prosent er godt under det Arbeiderpartiet er fornøyd med, men sier han er optimist og tror de vil bli mer attraktive for velgerne framover. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han tror de vil bli mer attraktive for velgerne når nytt partiprogram blir presentert.

- Når et samlet parti nå får presentert programmet vårt og får fokus på hvordan vi vil kutte utslipp og skape trygge jobber, hvordan vi vil bygge velferdsstaten sterkere over hele landet og hvordan vi vil ta kampen mot de økte forskjellene, så vil vi være mer attraktive for velgerne enn vi har vært den siste tiden, sier han, og legger til:

- Vi ser at det fremdeles er flertall for et regjeringsskifte, og det er bra.

I forrige uke fikk også Arbeiderpartiet en historisk dårlig måling, på rekordlave 19,9 prosent, i en måling utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes nyhetsbyrå.

Se video: Støres plan for å bli statsminister:

Høyre mest tilbake

Mest tilbake i målingen går imidlertid Høyre, som fikk et rekordresultat på 28,7 prosent i Nettavisens augustmåling. Statsminister Erna Solbergs parti går nå tilbake med fire prosentpoeng, men partiet er landets største med et resultat på 24,8 prosent.

Etter flere måneder der Høyre har hentet velgere fra sin tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet, mister nå partiet flere velgere til Frp enn de får fra partiet.

- De to partiene har i stor grad felles velgermasse noe som gjør at fremgang for det ene ofte partiet medfører tilbakegang for det andre, sier Stubban hos Sentio.

Høyres nyvalgte andre nestleder, Tina Bru, mener måling er god til tross for tilbakegangen.

- Det er en god måling der vi fremdeles er landets største parti. Og selv om dette er en korreksjon fra sist måling som var veldig god, så viser også denne målingen at vi har høy tillit. Det gir motivasjon til å stå på frem mot valget og vise at Høyre har den beste politikken for å skape mer og inkludere flere, sier Bru til Nettavisen.

GÅR TILBAKE: Høyres nyvalgte andre nestleder, Tina Bru, er fornøyd med at Høyre fortsatt er landets største parti, selv om de går kraftig tilbake fra august. Foto: (NTB scanpix)

Hun tror debatten om fritt behandlingsvalg, som Ap vil skrote, vil mobilisere enda flere borgerlige velgere framover.

Les også: Høyre vil gjøre store endringer for alkoholsalget i Norge

Frp fram: - Det er uvanlig

Fremskrittspartiet, som gikk ut av regjeringen i januar, er derimot et av partiene som går mest fram i målingen. Det etter flere dårlige målinger på 10-tallet.

Partiet får en oppslutning på 14,7 prosent, som er fram 1,9 prosentpoeng fra august.

- Det er gøy å se at Frp gjør det godt på denne målingen. Det viser at våre velgere setter pris på et tydeligere Frp, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen.

Les også: Jensen ut mot Høyre-forslag: - Troverdigheten deres er fryktelig lav

Særlig har Frp vært tydelige den siste uken på at Norge ikke skal ta imot flere Moria-flyktninger etter brannen på den greske øye Lesbos.

- Vi har vært svært tydelige på at vi vil redusere skatter og avgifter, for eksempel på varer folk ofte handler i Sverige. Frp er eneste klare alternativ for en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Vi har gjentatt gang på gang at vi ønsker å hjelpe mange i nærområdene, fremover å hente noen få migranter til Norge, sier Jensen.

TYDELIGERE: Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener Frp går fram i septembermålingen fordi de har blitt tydeligere i flere saker, blant annet om innvandring. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Frp har i målingen også den høyeste lojaliteten blant partiene. 78 prosent av deres velgere ved forrige stortingsvalg, sier de vil stemmer på partiet igjen.

- Det er uvanlig, sier Stubban hos Sentio.

Her er resultatet for alle partiene:

Senterpartiet jevnstor

Fram går også Senterpartiet, som har gått tilbake på flere målinger de siste månedene. Partiet går fram med to prosentpoeng, til 14,6 prosent, og er nå jevnstore med Fremskrittspartiet.

- Det er kjempebra, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, til Nettavisen.

- Igjen er dette en måling der vi ligger langt over resultatet fra stortingsvalget i 2017, som var det nest beste resultatet vi noengang har hatt, påpeker han.

VIL BYTTE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil bytte ut Erna Solberg som statsminister etter valget neste høst, men vil bare styre sammen med Arbeiderpartiet. I septembermålingen går partiets hans fram igjen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Vedum tror velgerne kommer til dem fordi de over tid har vært tydelige motstandere av regjeringens avgiftspolitikk, sentralisering og internasjonalt eierskap av selskaper.

Og han er ikke i tvil om hva slags regjering han vil ha om et år - uten SV:

- Vi ønsker en Senterparti-Ap-basert regjering, slår han fast.

- MDG og Rødt lever farlig

Etter å ha havnet under den avgjørende sperregrensen på fire prosent i august, som avgjør hvor mange utjevningsmandater et parti får, er Miljøpartiet de Grønne nå over.

Partiet får et resultat på 4,3 prosent, og det ville ført til en åttedobling av antall stortingsrepresentanter for MDG fra dagens ene.

Rødt havner også over sperregrensen på 4,0 prosent, og ville fått sju stortingsrepresentanter. I dag er partiet bare representert på Stortinget med partileder Bjørnar Moxnes.

- Begge partiene har høyest oppslutning blant dem under 30 år - en gruppe vi vet stemmer i mindre grad enn eldre velgere. Begge partiene lever derfor farlig, og de må jobbe hardt for å greie sperregrensen i 2021, sier Stubban.

LEVER FARLIG: MDG-leder Une Bastholm er fornøyd med å være over sperregrensen i målingen. Det samme er Rødt-leder Bjørnar Moxnes, men siden velgermassen er ung lever de farlig, ifølge Sentio. Foto: (NTB scanpix)

MDG: - Folk er lei

MDG-leder Une Basholm er derimot fornøyd med tallene.

- Dette er en god måling for oss, som ville ha gitt klimaet, dyra og naturen sju nye, sterke stemmer på Stortinget. Det viser at mange mener at klimakampen er vår tids største solidaritetssak. Samtidig viser det at folk er lei av at regjeringen ikke gjør nok for å sørge for at barn og unge får like stor frihet, velferd og muligheter som oss, sier MDG-leder Une Bastholm til Nettavisen.

Bastholm tror de vinner på debatten om antall flyktninger Norge bør ta imot fra Moria-leiren, der regjeringen vil ta imot 50.

- Denne uka har jeg stått foran Stortinget og demonstrert for at regjeringen skal ta imot flere enn 50 barn fra helvetesleiren Moria. Kommunene har plass og kapasitet til mange flere enn det, sier hun.

Les også: Toppinvestor blir MDG-politiker

Moxnes: - Støre avhengig av Rødt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Rødt kan bli en joker i stortingvalget:

- Vi ser jo at både Støre og Vedum er helt avhengig av Rødt for å sikre et nytt flertall. Hvis vi kommer over fire prosent så må Erna gå, og hvis i detter under og KrF kommer over så blir det fire nye år med Erna Solberg, sier Moxnes til Nettavisen.

- Så målet vårt er naturligvis et rekordvalg og å få en ny regjering, men også å sikre en ny politisk kurs for Norge, sier han.

VIL PÅVIRKE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes havner over sperregrensen og ville fått seks nye stortingskolleaer om målingen hadde vært valgresultatet. Han tror Støre vil bli helt avhengig av Rødt etter valget. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han ramser opp tre saker som blir viktige for dem om de kommer i en vippesituasjon:

- Forskjellene skal ned, det må bli slutt på at de rike og mektige rykker fram og at man overser vanlige folks problemer. Vi må sikre at ikke milliarder renner ut til velferdsprofitører, og en rettferdig miljøpolitikk som ikke bare er til for de med god råd og som bor i byene, sier Moxnes.

- Vil dere selv sitte i regjering?

- Nei, men vi er åpen for å diskutere en samarbeidsavtale med partiene som får flertall, sier han.

Les også: Truer med å knuse Støres drøm: Her er Moxnes' krav til Ap

- SV kan bli en overraskelse

Også SV går tilbake, fra 8 prosent i august - til 7,2 prosent. Men SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd, siden de ligger over valgresultatet på 6 prosent i 2017.

- Jeg tenker at vi har mulighet til å gjøre et valg som er betydelig bedre enn det, men det er et fint utgangspunkt ett år før valget. Det tyder på at vi er på vei opp fra forrige valg, sier Lysbakken til Nettavisen.

Han ønsker imidlertid ikke å sette noen tall på oppslutningen de ønsker.

- Vi tror potensialet er stort, og SV kan bli en overraskelse i valget. Det vi ser er at det er veldig mange mennesker som er opptatt både av den økende ulikheten vi får med den økonomiske krisen, og at det er et sterkt engasjement rundt miljø- og klimakrisen, sier Lysbakken.

TILBAKE: SV-leder Audun Lysbakken opplever en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng på septembermålingen, men mener 7,2 prosent er et godt utgangspunkt ett år før valget. Foto: (NTB scanpix)

- Hva tenker du om Aps dårlige tall?

- Jeg håper at Arbeiderpartiet greier å vinne tilbake velgere fra høyresiden, men denne målingen viser også at selv om de ikke gjør det så bra så har vi flertall for en ny regjering. Det å stemme SV er akkurat like effektfullt som å stemme Ap hvis du vil ha en ny regjering, sier SV-lederen.

Les også: Slik skal Jonas knuse Erna

KrF: - Ikke bekymret

For regjeringspartiene Venstre og KrF går det noe bedre i målingen, men begge partiene ligger fortsatt under sperregrensen.

Venstre går fram fra 2,1 til 2,6 prosent, og KrF fra 2,6 til 3,5 prosent. Om dette hadde vært valgresultatet, ville begge partiene mistet mange av sine stortingsrepresentanter, og endt med henholdsvis tre og to representanter.

- Det er gledelig å se fremgang, men vi skal fortsatt jobbe og stå på frem til valget. Norge trenger et sterkt verdiparti. Om velgerne vil ha en politikk som setter familiers valgfrihet først og som kjemper for en bedre eldreomsorg, trengs det et sterkt KrF, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til Nettavisen.

IKKE BEKYMRET: KrF-nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad er ikke bekymret for at KrF ikke vil komme over sperregrensen i stortingsvalget neste år. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Men selv om partiet ligger under sperregrensen, er ikke Bollestad bekymret:

- Jeg er ikke bekymret for at ikke KrF skal komme over sperregrensen. Det er enda lenge til valget, i mellomtiden skal vi fortsette jobben i regjering med en god familiepolitikk og en politikk som setter barns beste i sentrum. Når marginene er så blir hver eneste stemme viktig, sier hun.

Generalsekretær Marit Meyer i Venstre, er derimot ikke fornøyd:

- Det er hyggelig å se at vi går fram på de fleste målinger for tiden, men vi har et stykke igjen før vi er fornøyde. Vi skal jobbe hardt for å løfte oss i valgkampen og jeg har god tro på at vi skal klare det. Om man ønsker Erna som statsminister istedenfor Støre må man stemme på oss, sier Meyer i en kommentar.

Les også: Guri Melby: - Glad de mener min måte å være på er riktig for Venstre

Har ikke flertall

Hvilke partier som skal samarbeide med hverandre og styre landet etter neste års stortingsvalg, er imidlertid fortsatt helt åpent. Om målingen hadde vært valgresultatet ville Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke hatt flertall på Stortinget sammen med sine foretrukne regjeringspartnere, SV og Senterpartiet.

De tre rødgrønne partiene ville fått 79 representanter på Stortinget, som er én færre enn det målingen i august ville gitt. Dermed ville Støre vært avhengig av støtte fra enten MDG eller Rødt for å kunne danne regjering.

En trenger 85 representanter for å få flertall.

Les også: MDG ber Støre droppe Senterpartiet

Lysbakken mener imidlertid at dette ikke er noe problem:

- Vi mener det viktigste er at vi får flertall for en ny regjering. Da er min forventning at klarer vi å få et flertall på sentrum-venstresiden, så må vi bruke det, sier han.

Han mener døra til MDG og Rødt absolutt ikke må lukkes.

- Vi er klare til å samarbeid med alle de fire andre partiene som befinner seg på vår side, og så må de politiske forhandlingene avgjøre hvem som blir sittende i regjering, sier Lysbakken.

IKKE FLERTALL: Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken har ikke flertall sammen med Senterpartiet i Sentios septembermåling, men er avhengig av støtte fra enten MDG eller Rødt. Lysbakken sier han forventer at partiene finner en løsning. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Men flertall får heller ikke dagens regjeringspartier. Selv med støtte fra Fremskrittspartiet vil ikke Høyre, KrF og Venstre få flertall. Partiene ville fått 75 stortingsrepresentanter, som fire færre enn i augustmålingen.

Sjekk ut Nettavisenes siste stortingsmålinger:

August: MDG under sperregrensen - Erna øker gapet til Jonas

Juni: Erna Solberg har fosset fram - måling viser at det snur nå

Mai: Krisemåling for Frp og MDG - Ap lekker velgere i alle retninger

April: Velgerne flykter fra MDG - Støres flertall rakner

Mars: Frp-smell i ny måling: - Oppsvinget ble kortvarig

Februar: Frp suser forbi Senterpartiet

Har flest usikre



Ifølge bakgrunnstallene til Sentio-målingen har nå KrF flest usikre velgere. 28,9 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiet igjen. Også en del usikre velgere har MDG (23,7 prosent) og Arbeiderpartiet (21,7 prosent).

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, sier flest (15,9 prosent) at de vil stemme på Arbeiderpartiet og nest flest på Høyre (14,3 prosent). Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet og Høyre siden forrige stortingsvalg.