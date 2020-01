Mammuttrær var sett på som «uovervinnelige». Nå viser ny studie en uhyggelig utvikling: - Det har aldri skjedd før

Flere mammuttrær har dødd de siste årene, og spesielt én av årsakene har ikke tidligere vært dødelig. Klimaendringer pekes på som bidragsyter.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det har lenge vært en aura rundt mammuttrærne i Sierra Nevada i California. Det har blitt sagt at de enorme trærne kan overleve branner, sykdom, kulde, tørke – så godt som alt de utsettes for.

Mammuttrær kan leve i over 3000 år, bli over 100 meter høye og er verdens største levende organisme, ifølge Guardian. Nå skriver samme avis at det har blitt oppdaget en utvikling som forskere ikke liker. Mammuttrærne er nemlig ikke lenger så uovervinnelige, viser de foreløpige resultatene av en fersk studie.

Flere av de enorme trærne har nemlig for første gang i historien dødd som følge av angrep av barkbiller, viser undersøkelser av National Park Service (NPS) og US Geological Survey.

Utviklingen kobles i studien til klimaendringer, og skal ha sjokkert forskere på grunn av hurtigheten og den nye måten det skjer på, skriver Guardian.

- Uhørt

Kombinasjonen av tørkestress og brannskader skal ha gjort at mammuttrærne nå er mer mottagelige for dødelig insektangrep som de tidligere ville klart å overvinne.

ENORME: Mammuttrærne er verdens største levende organisme. Her tar en turist bilde av eksemplar i Yosemite nasjonalpark. Foto: David Mcnew (AFP/NTB Scanpix)

Siden 2014 har 28 trær dødd i nasjonalparkene Sequoia and King Canyon i California, der turister kommer fra hele verden for å se mammuttrærne. I tillegg har skogbranner, som har blitt mer intense og alvorlige etter flere tiår uten nødvendige, lette og naturlige skogbranner, drept 15 mammuttrær i området.

- Det er uhørt. Det har aldri skjedd før, sier prosessor Christy Brigham til Guardian. Hun jobber med å overvåke tilstanden til nasjonalparkenes økosystemer.

- Man trodde at mammuttrær ikke døde i branner. Man trodde mammuttrær ikke kunne bli drept av insekter. Det stemmer ikke lenger, fortsetter hun.

Et av trærne som ikke lenger lever, hadde fått navnet Lazarus. Da professor Brigham så det døde treet for første gang, brast hun ut i gråt.

- Dette er et tre som har levd gjennom 2000 år med branner, tørkeperioder, våte år, tørre år, varme år, kalde år. Det har vært her lenger enn europeere har vært i dette landet, og det er dødt. Og det skulle ikke ha dødd, sier Brigham.

Når mammuttrær har dødd tidligere, har det som oftest vært fordi treet ikke har klart å håndtere sin egen størrelse og dermed kollapset.

- Treet skulle stått her i ytterligere 500 år, med alle greiner intakt og vært imponerende og fantastisk, og så falt over. Det skulle ikke opplevd at alle trenålene falt ned fra toppen, og så stå der som det gjør nå. Det er ikke sånn mammuttrær dør, sier Brigham mens hun står ved siden av skjelettet til Lazarus.

- Venter en opptrapping

2012 til 2014 var de tre tørreste påfølgende årene i Californias historie når det gjelder nedbør i delstaten. Det var i 2014 at mammuttrærne begynte å dø stående, noe som ikke var vanlig tidligere.

Forskere hadde oppdaget at trærne døde «ovenfra og ned», og i 2017 la økolog Nathan Stephenson merke til at døde greiner på bakken inneholdt skader fra biller. Det var den første indikasjonen på hva som foregikk og ytterligere forskning ble gjort på greiner høyt oppe på trærne.

- Jeg mener at det utover rimelig tvil under omstendighetene her, som var den mest alvorlige tørken i historien og at alle trærne nylig hadde branner ved basen sin, så kan man svekke mammuttrær så mye at barkbiller kan drepe dem, sier Stephenson til Guardian.

BEKYMRET: Nathan Stephenson og Christy Brigham liker ikke utviklingen de ser. Foto: usgs.gov/ioes.ucla.edu

Enn så lenge er det liten del av mammuttrærne i California som har dødd, men Stephenson mener at flere vil måtte gi tapt til billeangrep hvis utviklingen blir som ventet, nemlig at tørkeperiodene kommer oftere og blir mer alvorlige som følge av klimaendringene.

- Jeg venter en opptrapping av det vi allerede har sett. Jeg mistenker at billene vil angripe flere mammuttrær fordi det kommer til å være flere utsatte mammuttrær, sier Stephenson.

Økologen legger til at han ikke tror vi er i nærheten av noen utryddelse av mammuttrærne, selv om dette er en utvikling ingen har sett før.

Branner viktige og farlige

NPS tar skal nå sette i gang beredskapsplaner for å forhindre kraftige skogbranner og at mammuttrær dør som følge av klimakrisen. Mulige tiltak er å plante frø på høyereliggende områder, utenfor der mammuttrær vanligvis vokser, og øke antall kontrollerte branner for å tynne ut skogen mest mulig.

STORE: En samling av mammuttrær i Sequoia nasjonalpark i California. Foto: Mark Ralston (AFP/NTB Scanpix)

Lette skogbranner er viktige for økosystemet i Sierra Nevada-området, ettersom det rydder bakken i skogen og lar nye frø og nytt liv etablere seg. Men siden 1880-tallet har ikke områder i California som trenger disse naturlige skogbranner, opplevd dette i særlig grad.

Det har ført til en enorm opphoping av tre- og skogrester og døde trær på bakken, noe som gjør at når de uunngåelige skogbrannene kommer, er de mer alvorlig og intense. Tørkeperioder bidrar også til flere kraftige skogbranner.

- Mammuttrær har dødd i branner tidligere da det ikke var en ekstremt varm tørke, men det var færre som gjorde det, forklarer Nathan Stephenson.

- Igjen, det kan være et varselsskudd over hele linja at hvis oppvarmingen fortsetter som spådd, vil det antakelig bli flere alvorlige, langvarige, varmere tørkeperioder, og mammuttrær vil være utsatt for slike skogbranner.

INTENSE: Skogbrannene i California blir stadig mer alvorlige. Foto: Eric Paul Zamora (AP/NTB Scanpix)

Mer forskning er planlagt ettersom man blant annet ikke er sikker på hvorfor og hva som gjør at barkbillene angriper og dreper mammuttrærne. Professor Christy Brigham er klar på at situasjonen må tas på alvor, men skjønner det kan være vanskelig for folk å forstå.

- Jeg skjønner hvorfor noen vil være forvirret ettersom vi står ved et mammuttre som vi sier er drept av tørke. Det hjelper ikke at vi i hundre år har sagt til folk at tørke, branner og insekter ikke dreper mammuttrær. Og det jeg nå forteller deg at en kombinasjon av tørke, branner og insekter dreper mammuttrær, sier Brigham.