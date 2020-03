Man må vel være fra Høyre for å tenke så gammeldags

Fornebu-banen er sårt trengt og sterkt ønsket i Oslo. Men MDG kan ikke gå med på et nullsumspill, hvor gevinstene blir spist opp av en helt unødvendig veiutbygging.

Av Nora Selnæs, leder Oslo Grønn Ungdom

«Alt henger sammen med alt» skriver Høyres Nicolai Øyen Langfeldt. Akkurat det har han rett i. En utvidelse av E18 henger sammen med økt biltrafikk, økte utslipp, brutte klimaløfter og en total overkjøring av lokal selvbestemmelse i Oslo og Viken.

Les også: Oslo-byrådet setter Fornebubanen i fare

Fornebubanen som gissel

Erna Solberg og Høyre holder Fornebubanen som gissel for å tvinge Oslo til å gå med på et veiprosjekt som vil gjøre det enda vanskeligere å gjennomføre allerede vanskelige utslippskutt. Hvis Langfeldt ønsker at bussen skal gå litt fortere for pendlerne, bør han lese de mange samferdselsrapportene som viser at større motorveier ikke løser kø i rushtiden - heller det motsatte.

Verken Fornebubanen, sykkel- og gangveier, utvidet kollektivtilbud eller bedre løsninger for håndverkere bør være avhengige av at E18 bygges ut. Slike falske forutsetninger er et billig grep fra et parti som fremdeles ikke har skjønt at 80-tallets samferdselsløsninger ikke funker i dag eller er gode tiltak for framtida.

Det er synd at Høyre er innstilt på «tøffe forhandlinger» for en liten minoritet, heller enn det store felleskapet.

Les også: E18 Vestkorridoren blir mye dyrere enn antatt: Ny prislapp 60 milliarder

Innerst inne tror jeg Nikolai vet godt at det var regjeringen som brøt Oslopakke 3-avtalen fra 2016, og tvang gjennom en større motorvei enn det var oppslutning om lokalt. Det har jo tross alt Statens vegvesen sagt selv.

Ingen trassing

Det er ikke heller ikke «trass» fra MDG eller Aps side som gjør forhandlingene vanskelige - det er at vi faktisk mener alvor i klimapolitikken. I motsetning til regjeringen, vil ikke byrådet gå på akkord med egne klimamål; vi vil ikke la oss mobbe inn i en avtale som verken Oslo-området eller klimaet er tjent med.

Les også: Obos-sjefen er krystallklar: Ingen ny E18, ingen Fornebubane

Ingen er tjent med mer kø eller mer klimagassutslipp. Spesielt ikke de som er avhengige av å komme seg raskt på jobb eller bor i støysonen til store samferdselsårer. Det er nettopp av hensyn til pendlere og beboere at Fornebubanen må bygges, mens E18-prosjektet skrotes.

Drømmer ble mareritt

De fremste forkjemperne for mer motorvei er gamle pamper som har hatt dette som sin kampsak siden før jeg ble født - ogsom ikke vil innse at 1990-tallets drømmer er 2020-tallets mareritt.

E18-prosjektet ville ikke vært ferdig før i slutten av dette tiåret, når Oslo skal være nær nullutslipp og Norge som helhet skal ha kuttet 53 prosent av klimagassene.

Beredskapshensynet kan ivaretas uten å gå på bekostning av klima, miljø og lokalsamfunn. Byråd Arild Hermstad har vært tydelig i media at vi ønsker å finne en løsning med nytt kryss på Fornebu, men det er noe helt annet enn å bygge ut et digert motorveiprosjekt.

Det er flott at Langfeldt og resten av Høyre «mener en tverrpolitisk forpliktende avtale … er helt avgjørende for de framtidige transportutfordringene i Oslo». Men grunnlaget for den avtalen kan ikke være «slik det har vært i 30 år».

Les også: La oss sette oss ned og realisere miljøprosjektet E18 for hele Oslo-regionen

Vi må bygge infrastruktur for de neste 30, 50 og 100 årene - og mer bilvei og utslipp er ikke det framtida trenger.

Tenk om Langfeldt hadde like stort engasjement for å få bygget ny T-banetunnel eller kuttet kollektivprisene, som han har for å bygge motorvei til rike bilpendlere i Bærum.

- Det er jo ikke til å tro

I løpet av 10 år skal vi ha sluttet med klimagassutslipp i Oslo. Høyre kunne inntatt en konstruktiv debatt om hvordan vi sammen skal klare å nå dette ambisiøse målet. I stedet holder de Fornebubanen som gissel, for å tvinge gjennom et kostbart, unødvendig, uønsket og klimaskadelig motorveiprosjekt. Det er jo ikke til å tro.

Man må vel være medlem i Høyre for å tenke noe så utrolig gammeldags.