Mandag er det rettssak: Nora Mørk forklarer seg om spredning av nakenbilder fra Romania

- Hun skulle helst vært foruten bildespredningen, men hun skal gjøre borgerplikten sin, sier stjerneadvokaten John Christian Elden til Nettavisen.

Mandag starter rettssaken mot en 36 år gammel mann som er anklaget for å ha bidratt til å spre nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk.

Mannen ble ilagt et forelegg på 15.000 kroner som han har nektet å betale, og må derfor møte i Vestfold tingrett i Larvik.

Etter å ha gått under jorden, ble mannen i november i fjor internasjonalt etterlyst og fersket på Norges ambassade i Roma i desember. Forelegget ble dermed formelt forkynt for ham og han er normalt pliktig å møte i rettssaken.

Men det er usikkert om mannen dukker opp.

- Nora Mørk skal gjøre borgerplikten sin

- Vi har hørt at forelegget er forkynt for ham og at man ikke har fått tak i ham etterpå. Familiemedlemmer har vært i kontakt med politiet og sagt at han ønsker å vedta forelegget. Inntil han selv har vedtatt forelegget går rettssaken som den skal, sier stjerneadvokaten John Christian Elden til Nettavisen.

- Nora (Mørk) skulle helst vært bildespredningen og alt oppstusset foruten. Men hun skal gjøre borgerplikten sin og forklarer seg.

Alle vitner er pliktige til å møte i norske rettssaker, ifølge hjemmesiden til Norges domstoler, domstol.no.

Den anerkjente advokaten John Christian Elden representerer Nora Mørk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Håndballstjernen er proff i Romania og spiller for CSM Bucuresti, men hun har vært skadet siden august i fjor og er fortsatt i opptreningsfase. Mørk møter ikke fysisk i retten, men forklarer seg via videolink fra den rumenske hovedstaden Bucuresti.

- Jeg har forberedt henne på hvordan rettssystemet fungerer og gått gjennom hva hun skal forklare, noe hun gjør på Skype, sier Elden.

- Hun skal forklare seg om hva som er skjedd og hvordan hun har opplevd bildespredningen. Retten er en ny arena for henne, men det er nok så enkelt å forklare hva som har skjedd.

Det var i september 2017 at håndballstjernen fikk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag i håndball, ifølge Mørk selv.

Minst 15 identifiserte personer ble anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt Mørks private bilder, og har vært under politietterforskning.

- Ekstra belastning

De aller fleste har vedtatt foreleggene de ble ilagt. Opprinnelig var det tre menn som nektet å betale og måtte møte i retten. Men to av disse har bestemt seg for å akseptere straffen. Dermed er det én mann igjen som fortsatt nekter.

- De aller fleste sakene er avgjort med tilståelser og forelegg. Det er en enklere prosessform, men hvis han ikke vedtar forelegget må man bare gå gjennom rettssaken. De fleste, også Nora Mørk, ønsker jo å slippe å være i retten, det er bare en ekstra belastning, sier Elden.

Dersom 36-åringen fortsetter å nekte å vedta forelegget på 15.000 kroner, og får en dom mot seg i rettssaken, risikerer han å måtte betale 18.000.

Politiet bekrefter at forelegget ennå ikke er vedtatt. Og det er altså usikkert om han møter i retten da de ikke har fått kontakt med ham.

Selv om mannen ikke møter i rettssaken kan han få dom mot seg. Så lenge påtalemyndigheten legger ned påstand om straffereaksjon som er under ett år i fengsel, kan straffesaker i Norge avgjøres ved såkalt fraværsdom.

- At en ikke vedtar forelegget er det samme som å svare nei når en blir spurt om en erkjenner skyld, forklarer politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til Nettavisen.

- Hvis tiltalte ikke møter vil jeg be om en såkalt fraværsdom, altså at saken går uten at tiltalte er tilstede. Vi får da ikke mulighet til å høre tiltaltes forklaring, så slik sett blir saken noe dårligere opplyst.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen. Foto: Elisabeth Løsnæs / Østlands-Posten

Det er likevel retten som avgjøre om vilkårene for fraværsdom er oppfylt.

- Hvis retten kommer til at vilkårene for fraværsdom er tilstede så vil det bli avsagt dom (enten på frifinnelse eller skyldig) uten at han har vært tilstede. Det eneste som skiller seg fra hovedforhandlinger hvor tiltalte har vært tilstede er at det blir noe mer arbeid med å få dommen forkynt, forteller Borg Johannessen.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med mannen for en kommentar. Han har heller ikke egen advokat oppnevnt av det offentlige, noe som krever at det er en mer alvorlig sak.

Datadetektiven Mia Landsem er kalt inn som vitne.

Nora Mørk fikk tilsyn etter at hun måtte forlate banen etter en smell i kneet i sin debut for Bucuresti i slutten av august i fjor. Foto: Alex Nicodim / NTB scanpix

Nora Mørk: - Skammet meg ekstremt

Høsten 2018 snakket landslagsspilleren ut om bildespredningen i NRK-programmet «Lindmo». Håndballprofilen slet med nattesøvnen og fortalte at det satt langt inne å fortelle noen andre om det hun var blitt utsatt for.

- Jeg tenkte at dette tør jeg ikke si til noen. Hvis jeg sier dette, så blir det ekte. Det blir en realitet. Sånn holdt jeg på i noen uker. Det var et fåtall som visste det. Jeg glemmer ikke den kvelden. Den dagen. Det ble mange søvnløse netter etter det.

Hun minnes godt telefonsamtalen hun hadde med sin egen far noen uker senere.

- Jeg var så flau. Jeg skammet meg ekstremt. Det å ta en telefon til faren din og fortelle at dette har skjedd ... Det tok meg en del uker. Selv om de skjønte at noe var galt fordi jeg så fysisk helt forferdelig ut. Jeg var dehydrert. Jeg presterte ikke. De skjønte at noe var på gang. Men de ante ikke omfanget, sa Mørk på «Lindmo».

