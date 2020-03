Mandagens korona-måling: Så stor tillit har vi til Erna Solbergs håndtering av krisen

Nordmenns tillit til styresmaktene i landet fortsetter å være stabil.

Koronapandemien fortsetter å sette sitt preg på Norge og resten av verden. Strenge tiltak er innført, og i Norge vil de være i kraft til minst 13. april. Mange stiller seg nok spørsmålet om når ting vil begynne å gå tilbake til normalt.

Undersøkelser Nettavisen har gjort i samarbeid med Infact og Amedia viser imidlertid at nordmenn i stor grad fortsatt har tillit til at Erna Solberg og resten av styresmaktene skal klare å lose oss gjennom krisen.

Søndag kunne Nettavisen fortelle at over halvparten i Norge er godt fornøyd med omfanget av tiltak som er innført. 56,1 prosent sier de mener det er innført passe tiltak, 14,6 prosent mener det er innført for mye tiltak, mens 20,8 prosent mener det er innført for lite.

Det var spesielt etter at tiltakene ble innført at Erna Solberg fikk en oppsving i tillit blant befolkningen. Og den tilliten har vært stabil og er fortsatt til stede.

På en skala fra 1 til 5 har nordmenn mandag 3,57 tillit til statsministerens ledelse under koronakrisen. Det er en liten nedgang siden helgen, men fortsatt et høyt tall.

Kvinner har mer tillit til Solberg enn menn (3,80 mot 3,34). Når man ser på aldersforskjeller, er det de over 65 år som har mest tillit (3,81), og de mellom 18 og 29 har minst (3,18).

KJØNNSFORSKJELLER: Kvinner har generelt mer tillit til Erna Solberg enn menn. Foto: Infact/Nettavisen

Når det gjelde regionale forskjeller, har man desidert høyest tillit Erna Solberg i Vestfold (3,81), etterfulgt av Østfold (3,68), Innlandet (3,67), Akershus (3,66) og Buskerud (3,66). Befolkningen i Nordland (3,17) og Troms og Finnmark (3,35) har minst tillit til statsministeren.

ALDERSFORSKJELLER: De eldre har mer tillit til Erna Solberg enn de yngre. Foto: Infact/Nettavisen

Tilliten til helsemyndighetene er fortsatt meget høy med et tall på 3,95, mens de politiske myndighetene generelt ligger på samme tillit-nivå som statsministeren (3,57).

Frykten blant befolkningen i Norge holder seg stabil, og vi er verken spesielt bekymret eller spesielt ubekymret.

Mandag er vi 2,55 bekymret for egen helse, 2,37 bekymret for egen økonomi og 3,79 bekymret for våre eldre slektninger, som hele veien har vært vår største bekymring.

