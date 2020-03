Mandagens korona-måling: Flere steder begynner folk å bli bekymret for egen økonomi

Hovedstaden er blant stedene der folk nå har en økende frykt for egen økonomi som følge av koronapandemien.

I samarbeid med Infact har Amedia og Nettavisen en daglig måling av nordmenns frykt for korona og tilliten til myndighetenes håndtering.

Koronapandemien har allerede fått økonomiske konsekvenser verden rundt, og flere steder i Norge begynner folk å bli bekymret for egen økonomi.

Mest bekymret er man i Oslo. På skalaen fra 1 til 5 er Oslo-borgere 2,75 bekymret for egen økonomi. Det er 0,29 høyere enn landssnittet på 2,46, som har steget fra 2,32 da målingene startet.

Buskerud og Møre og Romsdal følger Oslo med 2,63 begge steder. Befolkningen i Innlandet og Vestlandet er minst bekymret for egen økonomi med et tall på 2,24, etterfulgt av Nordland (2,25).

Siden målingene startet har tendensen vært at nordmenn vært mest bekymret for helsen til våre eldre slektninger, og det gjelder også mandag. Vi er 3,84 bekymret for våre eldre, og 2,54 bekymret for egen helse.

Sistnevnte tall er imidlertid økende og ligger mandag på 2,54 - det høyeste tallet siden målingene begynte. Det er i Akershus man er mest bekymret for egen helse (2,74), mens befolkningen i Møre og Romsdal er minst bekymret (2,40).

Fortsatt er det høy tillit til myndighetenes håndtering av denne krisen. Nettavisens måler temperaturen fra null til 100, der 50 er det nøytrale snittet, der folk er verken bekymret eller ubekymret. Tallet 65 viser at vi fortsatt har høy tillit.

Det er helsemyndighetene vi har mest tillit til (3,84), mens tilliten til politiske myndigheter er noe lavere (3,47). Erna Solberg nyter fortsatt stor tillit blant befolkningen med et tall på 3,5.

Denne grafen viser at både tilliten til styresmaktene og frykten blant befolkningen har steget noe siden fredag: