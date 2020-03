Mandagens korona-nyheter

Idrettsarrangement utsettes, flere koronadødsfall og kraftig koronabot har preget dagen.

Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på alle korona-nyheter i disse dager. I denne artikkelen vil Nettavisen derfor forsøke å oppsummere de viktigste hendelsene som har skjedd i løpet av dagen.

Tre nye koronadødsfall i Norge

I løpet av det siste døgnet har to personer dødd av koronaviruset på Ahus, og en person har dødd av viruset på Oslo universitetssykehus. Dødsfallene det siste døgnet var de første i Norge siden torsdag, og dermed er i alt ti personer døde av viruset i Norge.

I alt 193 koronapasienter er lagt inn på sykehus mandag. 41 får intensivbehandling med respirator. 2371 personer har fått påvist smitte av SARS-CoV-2-viruset. Det er en økning på 240 personer fra dagen før.

Koronadødsfall i verden har passert 15.000

Nærmere 15.300 mennesker er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset, ifølge oppdaterte tall. Ifølge worldometer var det mandag formiddag registrert 15.297 dødsfall over hele verden.

Samtidig var det registrert 349.090 smittetilfeller. Av disse er 100.330 blitt friske igjen.

Lettere å få avdragsfrihet på boliglån

Finansdepartementet øker fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Det betyr i praksis at det blir enklere for bankene å gi avdragsfrihet. Endringen gjelder for andre kvartal, men kan bli forlenget. Departementet presiserer også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

OL blir utsatt

Veteranen i Den internasjonale olympiske komité kom med uttalelsen i et telefonintervju med USA Today mandag. Pound sier at sommerens OL høyst trolig blir utsatt til sommeren 2021, og han påpeker at detaljene skal hamres ut i løpet av de neste fire ukene.

UEFA utsetter finaler

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser at finalene i årets Champions league og europaliga ikke blir spilt i mai. Det er ennå ikke satt noen dato for når kampene skal spilles

Ber om global våpenhvile

FNs generalsekretær António Guterres ber om en umiddelbar våpenhvile i alle verdens konflikter for å bekjempe koronaviruset. Guterres ber innstendig alle stridende parter om å «gjøre slutt på krigens lidelser og bekjempe denne sykdommen som herjer i vår verden».

20.000 kroner i koronabot

Vest politidistrikt har skrevet ut et forelegg på 20.000 kroner til en koronasmittet som skal ha brutt hjemmeisolasjonen og dratt på fest.

Les mer: 20.000 kroner i bot til koronasmittet etter fest