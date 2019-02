Mange døde dyr funnet på gård i Hallingdal

Flere døde kuer, kalver og sauer ble funnet da politiet, Mattilsynet og brannvesenet gikk til aksjon mot en gård i Hol i Hallingdal.

– Til nå har vi funnet minst 15 døde kuer, to kalver og to sauer. Folk fra Mattilsynet gjør undersøkelser for å se om det kan være snakk om flere dyr som er døde, sa avdelingsleder Astri Ham i Mattilsynet i Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres til NRK fredag ettermiddag.

Det var Hallingdølen som omtalte saken først.

Gården skal være relativt stor, og det skal være mange levende dyr igjen der.

De døde dyrene skal undersøkes nærmere og obduseres på Veterinærinstituttet.

Ifølge Jan Koldal, som leder patruljeseksjonen i politiet i Hallingdal, er det for tidlig å si hva som har skjedd.

– Vi er godt i gang med avhør av eieren og undersøkelser på gården. I tillegg skal vi ta vare på dem som er oppe i denne situasjonen på best mulig måte, sier Koldal, som opplyser at den kommunale kriseberedskapen er involvert i saken.

