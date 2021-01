Mange døde etter vaksine: - Jeg har blitt veldig i tvil om jeg skal vaksinere meg

Stadig flere grupper får tilbud om vaksine, samtidig kommer meldingene om dødsfall. Bør du være bekymret?

I forrige uke ble det meldt om 23 dødsfall, trolig som følge av bivirkninger av vaksine hos de aller eldste.

Les også: Nyheten om norske dødsfall etter vaksinering får internasjonal oppmerksomhet

Ifølge Legemiddelverket var alle dødsfallene blant de aller eldste pasientene med mange underliggende sykdommer, som sannsynligvis hadde kort gjenværende levetid:

- Meldingene kan tyde på at vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

Har du spørsmål du lurer på om korona? Tips oss!

Vet ikke om dødsfallene faktisk skyldes vaksinen

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa på en pressekonferanse mandag at det dør omtrent 45 sykehjemspasienter hver dag, og at det ikke er gitt at det er noen overdødelighet blant dem som har blitt vaksinert.

Når man vaksinerer nesten alle på sykehjem, ville det unaturlige være om plutselig ingen døde i tiden etterpå.

Bør eldre vente på annen vaksine?

Meldingene om dødsfall kommer omtrent samtidig med at nye grupper er i ferd med å få tilbud om vaksinasjon. Det har ført til bekymring fra mange av dem som nå må ta stilling til om de vil ha vaksinen.

Les også: Spørsmålene du kanskje ikke har turt å stille om koronavaksiner

- Jeg er 73 år og har blitt i veldig tvil om jeg bør la meg vaksinere på bakgrunn av de dødsfallene som kan skyldes Covid-19-vaksinen. Flere eldre venner har også blitt i tvil om de skal la seg vaksinere, forteller en Nettavisen-leser.

- Betyr det at eldre på 70-80 år ikke bør la seg vaksinere med de nye vaksinene fordi risikoen for å dø er til stede? Vil Covid-19 vaksiner som bygger på tradisjonell vaksine-teknologi være sikrere?

Les også: Johnson & Johnson-vaksinen kan komme tidligere enn fryktet

- Forberedt på at mange ville dø av andre årsaker kort tid etter vaksinasjon

Nettavisen har videreformidlet spørsmålene til overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket.

- Når vi nå tar i bruk en ny vaksine, ønsker Legemiddelverket at helsepersonell skal melde om alvorlige og ukjente bivirkninger. Dette gjelder også tilfeller der legen er usikker på om bivirkningen skyldes vaksinen, sier Hjortemo.

- I Norge har vi tilbudt vaksinen først til de som bor på sykehjem – der vi finner de eldste og sykeste. Det er mange dødsfall blant disse – hver uke dør cirka 400 beboere på norske sykehjem og lignende institusjoner. Vi var derfor forberedt på at mange ville dø av andre årsaker kort tid etter vaksinasjon. Men syke-historiene legene har beskrevet gjør at vi ikke helt kan utelukke at vanlige bivirkninger av vaksinen (som kvalme og feber) kan påvirke sykdommen i uheldig retning hos pasienter som allerede er svært skrøpelige.

Bør man si nei til vaksinen?

- Betyr det at eldre på 70 -80 år ikke bør la seg vaksinere med de nye vaksinene fordi risikoen for å dø er til stede?

Hjortemo:

- Nei, absolutt ikke! Eldre har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19 og vaksinene som er godkjent, har vist god beskyttelse mot sykdom. Nytten av vaksinen er mye større enn risikoen for bivirkninger.

- Det Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) er enige om er at legen må vurdere om det er lurt å vaksinere de aller skrøpeligste. FHI har gitt dette rådet til leger i Vaksinasjonsveilederen:

«For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter (f.eks. svarende til Clinical Frailty Scale 8 eller høyere) og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering».

Fremtidige vaksiner bedre?

- Vil Covid 19 vaksiner som bygger på tradisjonell vaksine-teknologi være sikrere?

Hjortemo: - Vi vet foreløpig lite om de vaksinene som kanskje blir godkjent etter hvert. Dersom legen din mener du bør ta vaksinen – og du får tilbud om vaksine nå – er det ingen grunn til å vente på andre vaksiner. De to vaksinene som allerede er godkjent (Pfizer og Moderna) er undersøkt i store studier. Disse studiene har vist at beskyttelsen mot covid-19 er god og at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten.

Les også: Johnson & Johnson-vaksinen kan komme tidligere enn fryktet

- Jeg er 73 år og har blitt i veldig tvil om jeg bør la meg vaksinere på bakgrunn av de dødsfallene som kan skyldes Covid 19-vaksinen. Flere eldre venner har også blitt i tvil om de skal la seg vaksinere.

Hjortemo:

- Dersom legen din mener du bør ta vaksine, bør du si ja. Eldre har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19. De to vaksinene som er godkjent i Norge, har vist god beskyttelse mot sykdom og store studier har vist at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten. Nytten av vaksinen er mye større enn risikoen for bivirkninger.

- Hver uke dør 400 pasienter på sykehjem og lignende institusjoner i Norge. Vi var derfor forberedt på at ganske mange sykehjemsbeboere ville dø kort tid etter vaksinasjon av andre årsaker. Det er derfor ikke sikkert at noen av de dødsfallene som ble rapportert, skyldtes vaksinen. Det Legemiddelverket har sagt er at vi ikke helt kan utelukke at vanlige bivirkninger av vaksinen (som kvalme og feber) kan bidra til å forverre sykdommen til pasienter som allerede er svært skrøpelige.

Det høres ikke ut som om du og vennene dine tilhører denne gruppen.

Har du spørsmål du lurer på om korona? Tips oss!

Les også: Raymond Johansen (Ap) ut mot vaksinekritikk: - Holder ikke helt mål

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg