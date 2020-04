Mange får ikke testet seg

Når dette skrives har jeg nettopp fått beskjed fra to seriøse personer jeg kjenner om at de har fått nei til å ta korona-test.

De har symptomer og noen bakenforliggende sykdommer som gjør at de kontaktet fastlegene sine for å bli henvist til testing.

Men ifølge dem er kriteriene for å bli testet så strengt begrenset til helsepersonell, de med behov for innleggelse på sykehus, og de som har vært i kontakt med et bekreftet korona-tilfelle, at det ikke er mulig.

De kan heller ikke oppsøke test-stedene på egen hånd, som av en eller annen grunn kalles feberklinikker i Oslo.

Hjemme i uvisshet

Svaret de og alle vi andre får er å holde oss hjemme, enten vi har korona eller ikke, så lenge det ikke er en alvorlig tilstand. Selv personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise.

Ja, det er nødvendig å prioritere knappe ressurser strengt. Men vi bør gjøre det vi kan for å øke test-kapasiteten, så kriteriene kan bli mindre strenge.

For eksempel er det mange som er hjemme for å følge regelen om å være ekstra forsiktige, selv om det trolig bare er en vanlig lett forkjølelse eller allergi.

De har ikke vært i nærheten av noen korona-smittet, og er ikke i karantene av den grunn. Disse ville følt seg mye tryggere om de kunne testes og få vite at det ikke er korona.

Da ville flere også kunne komme raskere tilbake i viktige og samfunnskritiske jobber, som blant annet politiet.

Trenger å vite mer

Det må jo også være avgjørende for helsemyndighetenes videre håndtering å vite mer om hvor stort omfanget er.

Foreløpig er siste anslag fra Folkehelseinstituttet (FHI) så bredt at det er ganske intetsigende. De har sagt at det kan ligge mellom sju tusen og tjuetre tusen smittede i Norge.

Altså mange flere enn de som fanges opp av testene. Helsemyndighetene sier at målet er å komme ned i at en korona-smittet bare overfører smitten til en annen. De trenger denne kunnskapen for å beslutte om hva slags tiltak vi skal ha framover.

Men for å kunne vite noe sikkert om dette, må de jo teste mange flere enn i dag.

Jan Bøhler vil øke testkapasiteten til FHI. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Forutsetning for korona-appen

En annen grunn til å øke test-kapasiteten er at FHI om ikke lenge vil lansere i ny app der alle som laster den ned på sin telefon, får beskjed hvis de har vært nær noen smittede.

Sjefen for Datatilsynet har sagt at dette er forsvarlig i dagens kritiske situasjon. Regjeringen vedtok på fredag en forskrift som skal gjøre dette mulig.

Appen kan bli et sentralt redskap for at vi skal kunne komme tilbake til hverdagslivet, samtidig som vi opprettholder beredskapen. Men den vil ikke fungere etter hensikten hvis ikke mange flere enn i dag blir testet.

For hvis det går et ukjent antall tusen mennesker med korona-smitte der ute, vil appen bare gi falsk trygghet.

Fornøyde med tilstanden?

Det virker som noe av det viktigste vi kan gjøre framover, er å øke test-kapasiteten og endre de strenge kriteriene for å bli testet.

Men det ser ikke ut som det er det man legger opp til. Vi hører isteden at Helsedirektoratet stadig skryter av at vi tester unikt mange her i landet. Med de strenge kriteriene for å bli testet som vi har, sier det mer om hvor dårlig det står til i andre land.

Dessuten tester Tyskland en halv million i uka, mens Norge i gjennomsnitt ligger på rundt tjue tusen pr uke. Da er vi ikke så unike lenger, selv om Tyskland er mye større.

Økt kapasitet raskest mulig

Jeg har fortsatt stor tillit til helsemyndighetene våre. Men det betyr ikke at vi politikere og alle andre skal være henvist til bare å diskutere kompenserende krisepakker.

Vi må også engasjere oss i tiltakene for å stoppe selve korona-pandemien.

Så mitt spørsmål til helseministeren er hva han vil gjøre for øke test-kapasiteten raskest mulig, og når de strenge test-kriteriene vil bli endret så flere kan få testet seg.

Dette spørsmålet er sendt fra Stortinget til ministeren når dette skrives.