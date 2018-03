Mange lands ambassadører innkalt på teppet i Moskva

Ambassadører fra de mange landene som har utvist russiske diplomater, ble fredag innkalt på teppet i Moskva for å bli informert om Russlands motreaksjon.

En fotograf fra nyhetsbyrået AFP så ambassadører fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og en rekke andre europeiske land ankomme utenriksdepartementet i Moskva.

Departementet opplyser at ambassadørene fra landene, som har utvist russiske diplomater, vil få informasjon om Russlands reaksjon. De vil også få overlevert offisielle protester.

Torsdag opplyste utenriksminister Sergej Lavrov at de aktuelle landene vil få utvist samme antall diplomater fra Russland som de selv har kastet ut. Til sammen dreier det seg om rundt 150 personer som nå må forlate ambassader i Moskva.

I tillegg blir USA nødt til å stenge sitt konsulat i St. Petersburg.

Svenske utvises

Nederlands ambassadør i byen ble fredag formelt informert om at to nederlandske diplomater vil bli utvist, ifølge nyhetsbyrået TASS. Utenriksdepartementet i Sverige sier de har fått beskjed om å kalle hjem én diplomat.

Britene får én måned på seg til å redusere sitt antall diplomater til samme antall som Russland har i Storbritannia. Hvor mange som blir nødt til å forlate Moskva, er foreløpig ikke klart.

Norge har besluttet å utvise én russiske diplomat. Utenriksdepartementet i Oslo hadde ingen ny informasjon om Russlands reaksjon da NTB kontaktet departementet tidlig fredag ettermiddag.

Landene som har utvist russiske diplomater, har gjort det som reaksjon på forgiftningen av den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i Storbritannia. Britiske myndigheter mener Russland står bak giftangrepet, noe russiske myndigheter benekter.

– Beklagelig og uberettiget

Selv om USA har besluttet å utvise 60 russiske diplomater og stengt landets konsulat i Seattle, mener amerikanske myndigheter at Russlands reaksjon er urimelig.

– Det ser ut til at Russland har valgt å ta beklagelige og uberettigede steg som svar på vår totalt berettigede handling, sa Det hvite hus' talsperson Heather Nauert torsdag.

Hun åpnet også for at USA kunne komme med en ny motreaksjon på Russlands motreaksjon.

FN-sjef António Guterres sa torsdag at han er dypt bekymret over den tilspissede konflikten mellom Russland og Vesten.

– Situasjonen ligner nå i stor grad på slik vi hadde det under den kalde krigen og medfører at man må gjenopplive mekanismene for kommunikasjon og kontroll for å unngå eskalering og hindre at ting kommer ut av kontroll i situasjoner der spenningen kan øke ytterligere, sa Guterres.

