Mange politifolk drept i kamper vest i Afghanistan

Over 30 politifolk er drept av Taliban-opprørere i provinsen Farah i den vestlige delen av Afghanistan, opplyser et medlem av det lokale provinsrådet.

Opprørerne angrep politihovedkvarteret i provinshovedstaden Farah by og i distriktet Balabuluk torsdag kveld.

I Balabuluk ble minst 23 politifolk drept, opplyser Farid Bakhtawar, et medlem av det lokale provinsrådet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Elleve politifolk skal ha blitt drept i Farah by, hvor opprørerne også fikk med seg en stor mengde våpen og utstyr.

En talsmann for guvernøren i provinsen hevder imidlertid at kun 15 medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene ble drept. Talsmannen opplyser også at 20 Taliban-medlemmer mistet livet.

I provinsen Baghlan, i den nordlige delen av landet, måtte rundt hundre soldater, politifolk og andre offentlig ansatte rømme til fjells etter et Taliban-angrep tidligere denne uka. Nå er minst 80 av disse reddet, opplyser provinsmyndighetene.

Distriktsguvernøren og den lokale politisjefen er blant dem som er reddet og brakt til provinshovedstaden Pul-e Khumri.

(©NTB)

