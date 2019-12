Mange promillekontroller lørdag

Fem ulike steder i landet ble bilister stoppet i morgentimene.

Politiet avholdt flere promillekontroller lørdag morgen, men folk flest hadde tatt det rolig natten før; Ingen av bilistene i de planlagte kontrollene blåste til rødt.

– Det er vi selvfølgelig veldig glade for, forteller UP-sjef Steven Hasseldal til Nettavisen.

På Stord kom det utslag på en fører, men dette var under den tillatte promillegrensen på 0,2:

Selv om julen betyr høytid og fest for mange er det likevel ikke høysesong for promillekjøring, forteller UP-sjefen:

– Vi tar flest ruskjørere på sommeren, men samtidig har vi fokus på å kontrollere og avdekke folk som kjører i påvirket tilstand opp mot julebordsesongen, forteller Hasseldal.

– Økning fra i fjor

Han forteller at det er svært få som våger seg ut i trafikken når de ikke burde:

– Veikantundersøkelsene våre, altså kontroller der vi stopper samtlige, viser at det er 0,2 prosent som kjører med en promille høyere enn tillatt. I tillegg er det 0,7 prosent som har tatt illegale stoffer, mens 1,1 har tatt legemidler som ikke lar seg kombinere med bilkjøring, forteller han.

Han kan også fortelle at UP aldri har tatt flere for ruskjøring enn i år, men at det ikke nødvendigvis betyr at det er flere påvirkede sjåfører i trafikken:

– Vi har en økning på 14 prosent fra i fjor. Det betyr ikke at flere kjører med rus - det tror vi ikke - men vi regner med at vi i UP har en høyere avdekkingsprosent, altså at vi i større grad klarer å plukke ut og avdekke dem som kjører i påvirket tilstand, forteller Hasseldal.

Flere kontroller

En rekke kontroller ble gjennomført lørdag morgen. Ved Storslett i Troms ble 22 førere kontrollert, men alle fikk kjøre videre:

Heller ingen av de 31 førerne ved Menstadbrua i Skien blåste til over ulovlig verdi:

Også i Elverum og Mandal har det lørdag morgen blitt holdt kontroller, men heller ingen av de kontrollerte her fikk reaksjoner fra politiet.

Samtidig har flere bilførere blitt mistenkt for kjøring i ruset tilstand utenom de oppsatte kontrollene. Klokken 08.30 meldte Oslo-politiet om at en varebil hadde kjørt inn i en personbil. Her ble sjåføren senere mistenkt for å ha vært beruset i forbindelse med hendelsen. Fem minutter senere ble en bilist i Trondheim også tatt inn til kontroll etter mistanke om kjøring i påvirket tilstand.