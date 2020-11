Mann (23) nektes dyrehold etter å ha verbalt mishandlet hunden sin

Gjorde hunden livredd. Nå blir eieren straffet.

Den engelske mannen får også en seks uker langt hjemmearrest og må fullføre 20 dager med rehabilitering.

En 23 år gammel britisk mann har i retten blitt nektet å ha dyr de neste fem årene etter at han skal ha verbalt mishandlet sin egen hund, det skriver Daily Mail.

I en rekke opptak skal mannen blant annet ha skreket til hunden, og kalt den diverse ting.

- Gå i den jævla senga di og bli der, din skitne lille «mutt» (engelsk ord for blandingsrase), skal mannen blant annet ha skreket.

Tydelig redd

Hunden, som er en Rottweiler ved navn Lulu, skal ha pepet og vært tydelig redd i opptakene.

I et av opptakene skal man høre flere dunkelyder og piping, før mannen igjen skriker til hunden.

- Du og den jævla ballen din, bikkje. Jeg har fått nok av at du gjemmer lekene dine. Hold kjeft, skal mannen ha ropt.

Det var den britiske dyrevernsorganisasjonen RSPCA som tok mannen til retten etter at de ble gjort kjent med opptakene. Her sa mannen seg skyldig i anklagene, og har har gitt hunden til RSPCA.

Får behandling

Lulu får nå behandling for skadene sine, før hun etterhvert skal adopteres bort. Den dømte mannen nektet for å ha fysisk skadet hunden, men innrømmet at oppførselen hans ikke var riktig.

Veterinær David Martin uttaler til avisen at det ikke er noen tvil om at Lulu har lidd.

- Det er godt kjent at hunder reagerer på tonefall og volum, og at hunder vil lide av frykt dersom de blir verbalt mishandlet, spesielt hvis det foregår over tid, sier han.

I dag er det belønningsbasert trening som er den vanligste metoden for å trene hunder. Dette er også den metoden de aller fleste hundetrenere anbefaler, da dette skal ha en mye bedre effekt.

