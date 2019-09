Mann (25) fikk glasstermometer inn i blæren

Mannen skal ha dyttet et glasstermometer inn gjennom penisen. Termometeret satte seg deretter fast inne i blæren.

Men han dro ikke til sykehuset før 11 dager etter hendelsen, da han trodde termometeret ville komme ut av seg selv. Det var først da han oppdaget blod i urinen at han kom seg til lege.

Det skriver den britiske avisen Daily Mail.

DYTTET DET OPP GJENNOM PENIS: Det var et slikt termometer mannen puttet opp gjennom penis, før det ble sittende fast i blæren hans. Legene skal ikke ha sagt noe om hvor langt objektet var. Foto: Urology Case Reports

Legene gikk inn i mannens urinrør med et tynn rør med et kamera festet til enden, for å finne ut hvor termometeret var plassert. Det tok dem 15 minutter å få det ut, og pasienten, som var fra Shanghai i Kina, kunne dra hjem - uten termometeret inni seg - dagen etter.

Ifølge Daily Mail skal legene ha vært svært forsiktige da de dro termometeret ut, for å unngå skader.

Termometeret inneholdt kvikksølv, og hvis det hadde lekket, ville det ifølge legene vært skadelig for nyrefunksjonen og sentralnervesystemet.