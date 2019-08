Mann klamret seg til stein nedenfor Vøringsfossen

En mann som falt ned i elva nedenfor Vøringsfossen i Hordaland, klamret seg til en stein i elva før han ble berget og brakt i land.

En mann skal ha falt ved Vøringsfossen, etter å ha gått i turløypen i dalen under fossen. Mannen havnet i elven, og ble ført cirka 30 meter med elven før han kom seg opp på en stein.

– Mannen var sammen med et følge som gikk langs en turløype i dalen like under fossen. Han falt ned i elva og ble deretter ført nærmere 30 meter ned før han klarte å komme seg opp på en stein i elva, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Mannen var ved bevissthet, men på grunn av høy vannføring i elva og kraftig strøm, så hadde han ingen mulighet til å komme seg til land. Turfølget hadde heller ingen mulighet til å komme seg ut til ham.

Like etter klokken 18.30 meldte politiet på Twitter at personen hadde kommet i sikkerhet. Nødetater er på stedet.

Stedet hvor ulykken skjedde ligger et godt stykke inn i Måbødalen i Eidfjord kommune i Hardanger.