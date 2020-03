Mann (36) som delte nakenbilder av Nora Mørk møtte ikke i retten

Retten mener han ikke har gyldig forfall og besluttet at rettssaken skulle gå som planlagt.

Mandag morgen starter rettssaken der en 36 år gammel mann må svare på anklager om å ha bidratt til å spre nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk.

Mannen er ilagt forelegg på 15.000 kroner som han har nektet å godta, og saken endte derfor i retten.

Mannen har vært utilgjengelig for politiet og møtte heller ikke til rettssaken. Retten besluttet likevel at saken skulle så som planlagt selv om det ble konstatert at mannen har ugyldig fravær.

Ble internasjonalt etterlyst

- Siden 2017 har vi prøvd å få stoppet spredningen. Dette er ikke holdbart. For Nora Mørk er dette en litt spesiell situasjon fordi hun er en kjent person. Spredningen er større enn i mange andre tilfeller, sa bistandsadvokat John Christian Elden i retten.

Etter å ha gått under jorden, ble mannen i november i fjor internasjonalt etterlyst og fersket på Norges ambassade i Roma i desember. Forelegget ble dermed formelt forkynt for ham og han er normalt pliktig å møte i rettssaken.

Håndballstjernen er proff i Romania og spiller for CSM Bucuresti, men hun har vært skadet siden august i fjor og er fortsatt i opptreningsfase. Mørk møter ikke fysisk i retten, men forklarer seg via videolink fra den rumenske hovedstaden Bucuresti.

John Christian Elden er bistandsadvokat for Nora Mørk. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Det var i september 2017 at håndballstjernen fikk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag i håndball, ifølge Mørk selv.

Minst 15 identifiserte personer ble anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt Mørks private bilder, og har vært under politietterforskning. En rekke

De aller fleste har vedtatt foreleggene de ble ilagt. Opprinnelig var det tre menn som nektet å betale og måtte møte i retten. Men to av disse har bestemt seg for å akseptere straffen. Dermed er det én mann igjen som fortsatt nekter.

Kan dømmes

Dersom 36-åringen fortsetter å nekte å vedta forelegget på 15.000 kroner, og får en dom mot seg i rettssaken, risikerer han å måtte betale 18.000. Politiet bekrefter at forelegget ikke er vedtatt.

Selv om mannen ikke møter i rettssaken kan han få dom mot seg. Så lenge påtalemyndigheten legger ned påstand om straffereaksjon som er under ett år i fengsel, kan straffesaker i Norge avgjøres ved såkalt fraværsdom.

- At en ikke vedtar forelegget er det samme som å svare nei når en blir spurt om en erkjenner skyld, forklarte politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til Nettavisen søndag.

- Hvis tiltalte ikke møter vil jeg be om en såkalt fraværsdom, altså at saken går uten at tiltalte er tilstede. Vi får da ikke mulighet til å høre tiltaltes forklaring, så slik sett blir saken noe dårligere opplyst.

Det er likevel retten som avgjøre om vilkårene for fraværsdom er oppfylt.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med mannen for en kommentar.

Datadetektiven Mia Landsem er kalt inn som vitne i saken.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Vestfold tingrett i Larvik. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Slik kan du få hjelp

Slettmeg.no har i flere år fått en rekke henvendelser fra unge jenter og kvinner som er fortvilet over å ha fått spredt intime bilder.

- Hva skal folk som har fått intime bilder på avveie gjøre?

