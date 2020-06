Mann (51) døde etter at omsorgsarbeider senket ham ned i glovarmt badevann

Nå siktes omsorgsarbeideren for uaktsomt drap

Tirsdag starter rettssaken mot en ansatt tiltalt for uaktsomt drap etter et badedødsfall i en omsorgsbolig i Vestfold.

Det var i februar 2019 i en omsorgsbolig ved Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune at en 51 år gammel mann ble senket i vann som ikke ble sjekket. Det holdt nærmere 70 grader, så varmt at han fikk andregradsforbrenninger og døde fire dager senere av skadene på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Ifølge Dagbladet hadde en kollega av helsearbeideren som hadde ansvar for badingen, vasket badekaret dagen før, skrudd opp termostaten mot makstemperatur 75 grader og trolig ikke stilt termostaten tilbake til badetemperatur på 38,5 grader, ifølge Statens helsetilsyn.

Både ansatt og arbeidsgiver, Færder kommune, ble siktet i saken.

Tønsbergs Blad meldte i slutten av april at politiet konkluderte med at saken mot kommunen henlegges på grunn av bevisets stilling. Helsearbeideren i 30-årene som skulle bistå mannen med å bade, er derimot tiltalt etter straffelovens paragraf 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og for brudd helsepersonellovens paragraf 67, for å ha opptrådt faglig uforsvarlig.

Tiltaltes forsvarer, advokat Knut H. Strømme, sier til Dagbladet at det er en svært uvanlig straffesak.

– Jeg har ikke funnet noen sammenlignbar sak med en viss parallell der helsepersonell er tiltalt for uaktsomt drap. Tiltalen er feil, jeg vil ikke utdype mer rundt det før i hovedforhandlingene, sier Strømme.

Han legger til at hans klient gruer seg til rettssaken, har det vanskelig og er lei seg hver dag for det som har skjedd.

Strafferammen for det første tiltalepunktet er inntil seks års fengsel.

Saken starter i Vestfold tingrett tirsdag. Retten har satt av tre dager til saken.