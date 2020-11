Mann (55) anmeldte 16-åring for vold. Så gjorde politiet et urovekkende funn på mannens pc

55-åringen anmeldte en 16-åring for vold. Guttens forklaring ledet politiet til et oppsiktsvekkende funn.

Etter å ha mottatt anmeldelsen fra 55-åringen våren 2018, tok politiet 16-åringen inn til avhør. Der fortalte gutten at den anmeldte hendelsen skyldtes at 55-åringen hadde kommet med seksuelle uttalelser til ham.

Politiet fant guttens forklaring troverdig, og startet etterforskning av mannen. Bare noen dager etter at gutten ble anmeldt, ransaket politiet huset til mannen som hadde anmeldt ham.

Der fant de 1260 bilder og sju videofilmer som seksualiserer barn, eller viser seksuelle overgrep mot barn. Beslaget var noe større, men noen av filmene og bildene ble fjernet, da politiet ikke kunne bevise at barna på disse bildene og videoene var under 18 år.

De fleste bildene så ut til å være fra nudistarrengementer, men noen bilder viste også grove overgrep mot barn.

55-åringen nektet straffskyld i Oslo tingrett. Han forklarte at han led av samlemani. Han lastet ned store mengder porno fra nett, og lagret disse filene på ulike harddisker. Mannen hadde lastet ned pakker med bilder og filmer som lå åpent på nett, og hevdet at han ikke var klar over at noe av dette materialet var ulovlig. Han forklarte også at han trodde at grensen gikk på barn under 16 år, som er den seksuelle lavalder i Norge.

Retten kan ikke se at det er grunnlag for frifinnelse på bakgrunn av rettsvillfarelse. Det er vel kjent at selv om ting ligger åpent på nett, er det ikke automatisk lovlig. Retten viser til at ( ... ) etter sin egen forklaring var klar over at barnepornografisk materiale er straffbart, herunder at politiet har opprettet systemer som sørger for at man får opp en advarsel dersom man er på vei inn på en nettside med barnepornografisk innhold. Han forklarte også at han følger godt med i mediene og at han har lest om dette. Etter rettens syn har det da formodningen mot seg at han ikke skal ha visst at fremstilling av seksuell karakter av personer under 18 år er straffbart, skriver Oslo tingrett i dommen.

55-åringen ble dømt til 120 dager ubetinget fengsel. Da hadde domstolen gitt han 30 prosent straffereduksjon fordi politiet hadde latt saken ligge i ett år, fra våren 2018 til våren 2019, uten å gjøre noe.

Etterforskningen av 16-åringen for vold, ble henlagt på bevisets stilling.

Mannens advokat, Peter Sekulic, sier at hans klient ikke har erkjent straffskyld og at han nå vurderer om dommen skal ankes.

- Utover det, har jeg ingen kommentar, sier Sekulic.