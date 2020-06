Mann (72) overlevde sjeldent og brutalt ulveangrep i Canada

Ulveekspert deler inn ulver som angriper mennesker i fire kategorier. - Dette er utrolig uvanlig, men ikke helt ukjent, sier han.

En eldre mann ble angrepet av en ensom ulv utenfor sitt hjem i Port Edward i den canadiske provinsen Britiske Colombia fredag i forrige uke.

- Det er veldig, veldig, veldig uvanlig. Men ikke helt ukjent, sier seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, John D.C. Linnell, til Nettavisen.

72 år gamle Stanley Russ var på vei hjem fra noen venner ved 23-tiden fredag i forrige uke, da en ulv stormet mot ham ut fra noen busker.

Ulven gikk til angrep og beit mannen i både armer og bein. Ulveangrepet anses som uprovosert. Noen naboer og sønnen kom til redningen, og fikk jaget vekk ulven ved å utløse en bilalarm og ved å veive kjepper mot rovdyret.

72-åringen ble innlagt og hasteoperert på et lokalsykehus lørdag, men overlevde det dramatiske angrepet.

Sønnen sier at noen av ulvebittene gikk helt inn til beinet.

- Jeg kunne se hovedpulsåren pumpe. Heldigvis ble ikke hovedpulsåren kuttet, sier sønnen Frank Russ til avisen The Northern View.

Ulveangrep på mennesker er ytterst sjelden, selv i Canada hvor bestanden er betydelig stor. Ulveekspert Linnell sier at ulver som angriper mennesker, kan deles inne i fire kategorier:

1. Mistenker rabies

- Det første man alltid mistenker er rabies. Det utgjør 80 til 90 prosent av tilfellene hvor ulv går til angrep på mennesker. En ulv med rabies kan bli veldig aggressiv og hyperaktiv. De kan bevege seg over stor avstander og biter alt de kommer over, alt fra kuer, hester og sau til mennesker, sier han.

Linnell sier at angrep fra rabiesinfiserte ulver kan forekomme flere ganger i året i sentralasiatiske områder.

2. Kobler mennesker til mat

Den andre kategorien er når ulver mister frykten for mennesker i kombinasjon med at de kobler mennesker til mat.

- Dette kan forekomme når ulver i nasjonalparker begynner å bli veldig vant til mennesker, og kanskje de også har opplevd å få mat av mennesker. Da kan enkelte ulver havne i en ond sirkel hvor de mister frykten for folk og begynner å forvente godbiter av mennesker. Da kan de bli aggressive hvis de ikke får mat av folk, og kan i ytterste konsekvens gå til angrep, sier Linnell.

- Det har vært tilfeller i Canada hvor ulver som ikke lenger er menneskesky, oppsøker teltplasser og «tigger» om mat. De kan ha en aggressiv atferd overfor mennesker. Dette har også skjedd i Israel hvor ulv har gått til angrep på barn på teltplasser, sier han.

- Men det er ikke nok at de er vant til mennesker. De må også koble mennesker til mat, understreker Linnell.

3. Ser på mennesker som byttedyr

Den tredje kategorien med ulv som går til angrep på mennesker, er rett og slett ulver som anser mennesker som et byttedyr.

- Du har også ulver som kan betrakte mennesker som byttedyr og vil se om mennesker passer på menyen. Dette er ulver som går til uprovosert angrep. De ønsker å drepe. Dette er utrolig sjelden, men det skjer. Det var et tilfellet i Alaska for 10-15 år siden hvor en jogger ble angrepet og drept av en ulveflokk. Dette var helt uventet fordi ingen av ulvene i området hadde mistet sin skyhet overfor mennesker. De ser på mennesker som byttedyr, sier Linnell.

4. Skadede ulver

Den fjerde kategorien av ulv som angriper mennesker, er skadede ulver.

- Du kan ha enkelte ulver som er skadet, og som sliter med å finne annen mat. Da kan det skje at de vil teste ut et menneske for å se om det er spisebart. Men dette er enda sjeldnere, og jeg kommer bare på et par dokumenterte tilfeller. Det var blant annet et tilfelle med en skadet ulv som gikk til angrep på et menneske i Minnesota i USA, sier Linnell.

Er ulv i Norge farlig?

I løpet av vinteren 2019 til 2020 var det registrert 56 ulver som oppholdt seg i Norge, ifølge ferske tall fra Rovdata. I tillegg var det registrert 47-50 ulver som oppholdt seg på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

- Er ulv i Norge farlig for mennesker?

- Man kan aldri si at den er helt ufarlig. Alle vet at slike ting kan skje. Men risikoen for at det skjer er så liten at det er vanskelig å tallfeste. Vi har ikke sett noen farlige situasjon i Norge i nyere tid. I Europa er det snakk om 17.000 ulver for tiden, og det har ikke blitt drept noen mennesker av ulv i Europa siden tidlig 1970-tallet. Europa er et veldig tett befolket kontinent, så risikoen for å bli angrepet av ulv, er utrolig lav, sier Linnell.

Tredje dokumenterte tilfellet på 20 år

Den lokale viltvokteren Cam Schley i Port Edward sier at rabies er ytterst sjelden i Britiske Colombia. Viltvoktere har felt en ulv som de mistenker står bak angrepet på 72-åringen. Ulven skal undersøkes nærmere i løpet av uken.

Det skal ha vært en rekke ulveangrep på hunder og katter i et område som ligger 20 kilometer unna hjemmet til 72-åringen i Port Edward.

Viltvokter Schley sier det er mange villkatter i Port Edwards, og at det kan være grunnen til at ulven ble tiltrukket til området.

Det er estimert 8500 ulver i Britiske Colombia. Schley sier til Vancouver Sun at fredagens angrep er det tredje dokumenterte ulveangrepet på mennesker i Britiske Colombia de siste 20 årene. Sist dokumenterte tilfelle var i 2007, og før der igjen i 2000. Ulveangrep i provinsen er langt sjeldnere enn bjørneangrep på mennesker, noe som forekommer minst én gang i året i provinsen.