Mann alvorlig skadd etter knivstikking på Majorstuen i Oslo

En mann i 20-åra er på sykehus med alvorlige skader etter vold på Majorstuen i Oslo søndag kveld. Politiet har kontroll på en kniv og en mulig mistenkt.

Politiet meldte at de var med flere patruljer i Valkyriegata i Oslo for å håndtere hendelsen 22.39 søndag kveld.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth opplyser til NTB i 3-tida natt til mandag at politiet, etter å ha blitt ferdige på åstedet, har dannet seg et visst bilde av hva som her foregått.

– Det er for tidlig å gå ut med detaljer rundt hva motiv og bakgrunn kan ha vært. Begge involverte er på sykehus nå, for behandling av skader. Personen med lettere skader har status som mistenkt, basert på vitneforklaringer. Når det gjelder fornærmede, har vi fått vite veldig lite fra ham hittil, siden han ble kjørt raskt til sykehus. Han skal avhøres så snart det lar seg gjøre, sier Engeseth.

Funnet inne

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.25 søndag kveld, og fant en mann i 20-årene med skader i en leilighet. Knivskadene skal ikke være så alvorlige, men innsatsleder på stedet, Thomas Broberg, opplyser fornærmede har alvorlige voldsskader og at også mistenkte i saken, en annen mann i 20-åra, har skader etter vold.

– Vi arbeider på stedet i en leilighet som vi mener er tilknyttet hendelsen, opplyste operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt innledningsvis.

Stukket ute

Vitner ble avhørt, og politiet lette etter mulige spor i området.

– Fornærmede er nå på sykehus og er alvorlig skadd. Vi har kontroll på kniven, og vi har kontroll på en person vi anser som mistenkt i saken. Han har fått lettere skader, sa operasjonslederen.

Fornærmede ble umiddelbart brakt til Ullevål sykehus i ambulanse. Mistenkte ble funnet ute, i nærheten av leiligheten. Politiet tror knivstikkingen fant sted ute på gata.

