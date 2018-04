Mann alvorlig skadd i kjedekollisjon i Lærdal

En mann er alvorlig skadd etter at fem lastebiler og en personbil havnet i en kjedekollisjon på E16 ved Jutlamannen i Lærdal i Sogn og Fjordane natt til fredag.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 1.55 fredag.

– Det kan virke som at hele følget, fem lastebiler og en personbil, har kommet østfra og mot vest. Et av vogntogene i følget har sklidd og gått på tvers. Det har medført at vogntogene bak har kjørt inn i den bilen, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.

En 45 år gammel mann er alvorlig, men ikke livstruende skadd og ble fraktet til Førde sentralsykehus med ambulansehelikopter. Han satt i personbilen som var involvert i ulykken. Det er ikke kjent hva slags skader han har pådratt seg.

En annen person er lettere skadd og ble fraktet til samme sykehus med ambulanse, opplyser politiet.

Veien er stengt i begge retninger, men politiet regner med at den er ryddet før fredag morgen. Det er svært glatt flere steder i området.

– Politipatruljene og nødetatene sa det var glatt på vei til ulykkesstedet. Vi oppfordrer om å kjøre med forsiktighet, sier operasjonsleder Kolltveit.

(©NTB)

Mest sett siste uken