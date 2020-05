Mann alvorlig skadet etter arbeidsulykke

En mann i 50-årene er alvorlig skadet etter en arbeidsulykke på Protan i Lier.

(Drammens Tidende): Politiet rykket mandag kveld ut etter å ha fått melding om en arbeidsulykke på Protan ved Lierstranda.

– En mann i 50-årene er kjørt til sykehus med skader i hånd/fingre, meldte politiet som fikk melding om hendelsen klokka 17.20.

Den ansatte ble skadet under arbeid med en maskin.

– Han er alvorlig skadd, men det er ikke livstruende, opplyser Øystein Eikedalen, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt.

Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd under arbeid med en belegningsmaskin.

– Han har vært under denne maskinen for å utbedre en feil, og da har det kommet en hanske eller en hånd i klem i noen valser, sier Eikedalen.

Meget erfaren

Mannen, som er bosatt i Drammen, ble fraktet til sykehuset etter hendelsen. Politiet har opprettet en sak etter ulykken, og Arbeidstilsynet er også koblet inn.

Erik Øyno, konsernsjef i Protan, bekrefter at ulykken inntraff under arbeid med en belegningsmaskin.

– Vi har hatt et arbeidsuhell der en av våre meget erfarne ansatte dessverre har fått fingre i klem, noe som har medført at han har knekt en arm. Det er akkurat nå usikkert hva status er med fingrene hans, sier Øyno.

– Hva kommer dere til å foreta dere nå?

– For det første oppdaterer vi alle våre ansatte om våre rutiner, og sikrer at de ansatte følger dem. Dette gjør vi i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Tankene går til kollega

Konsernsjefen presiserer at de jevnlig har fokus på rutiner og sikkerhet.

– Vi går gjennom våre rutiner med våre ansatte nøye og detaljert, noe vi også gjør med jevne mellomrom, sier Øyno.

Protan AS er et norsk industrikonsern som er en global aktør innen membranteknologi. Ifølge egne nettsider har de over 750 ansatte i 15 land, men hovedproduksjonen foregår i lokalene ved Lierstranda, rett ved kommunegrensen til Drammen.

– Vårt fokus nå, og våre tanker, går til vår kollega som er skadet, og våre kolleger som var involvert i ulykken, sier Øyno.