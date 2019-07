Mann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale

En mann ropte høyt og forstyrret statsminister Erna Solbergs tale under minnemarkeringen for 22. juli foran regjeringskvartalet. Politiet har kontroll på ham.

Ropingen førte til at folk snudde seg da mannen begynte å rope. Ifølge NTBs reporter på stedet ble folk tydelig nervøse, og mange kikket seg bak skulderen. Mannen ble imidlertid raskt tatt hånd om av politiet.

– En mann ropte og forstyrret på stedet. Politiet har kontroll på ham, men det er ikke tatt stilling til om han blir pågrepet og brakt til arresten, opplyser operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

– Tankegods må bekjempes

I sin tale tok Solberg (H) til orde mot ekstremt tankegods og konspirasjonsteorier.

– Tankegodset som motiverte terroren her og på Utøya, må fortsatt bekjempes. Hatet var ikke blindt og umotivert. I terroristens ekstreme tankeunivers var regjeringskvartalet et legitimt mål, sa Solberg.

– AUF-ungdommenes engasjement, tankegods og fellesskap var en trussel mot hans verdensbilde og hans idé om hva Norge skulle være, fortsatte hun.

Solberg understreket at polarisering og falske nyheter er en del av medievirkeligheten og oppfordret neste generasjon til å være historiebevisste og kildekritiske. Hun sa også at ingen skal måtte tåle hat, trusler og sjikane, og at ytringer som har til hensikt å skremme mennesker til taushet, truer demokratiet.

Statsminister Erna Solberg under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet i Oslo mandag morgen, åtte år etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

New Zealand og Sri Lanka

Statsministeren viste også til angrepet på to moskeer på New Zealand og angrepet mot kirkene på Sri Lanka tidligere i år. De er ifølge Solberg fryktelige påminnelser om at terroristenes ideologi og forestillingen om et «oss og dem» deles av mange.

Også AUF-leder Ina Libak viste til at konspirasjonsteorier og hat fortsatt finnes, og hun insisterte på at 22. juli aldri må glemmes.

– Vi som fellesskap har ansvar for å huske. Gjennom å ta vare på de sporene det gjør vondt å se på. Og det er nettopp derfor vi må ta vare på dem. For å huske terrorens brutale kraft. For å huske at terroristens tanker og meninger vokste fram i vårt samfunn, sa Libak.

– Bare én mann er ansvarlig for angrepet. Men vi har alle ansvar for at det aldri skjer igjen, sa AUF-lederen.

Etter Solbergs tale ble navnene på alle ofrene lest opp. 77 mennesker ble drept under terrorangrepet 22. juli 2011 – åtte av dem befant seg i regjeringskvartalet, mens 69 ble drept på Utøya, der AUF hadde sommerleir.

Det holdes minnemarkering for 22. juli mandag. Foto: Trond Lepperød / Nettavisen

Det arrangeres flere nasjonale minnemarkeringer, åtte år etter angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.

Det skal blant annet være markering på Utøya, hvor det vil bli navneopplesning og kransenedleggelse ved statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre, AUF-leder Ina Alvilde Rangønes Libak og Lisbeth Kristine Røyneland i støttegruppen.