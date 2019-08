Mann ble bundet til hest - politimennene slipper straff

Bildene gikk verden rundt, men de to politimennene blir ikke straffeforfulgt.

NEW YORK (Nettavisen): Foto av ridende politi som geleidet svart mann i håndjern med tau i Texas, gikk verden rundt for et par uker siden.

Mannen på bildet er Donald Neely (43). Ifølge hans familie er 43-åringen mentalt syk og han har ofte sovet på gaten. Han ble arrestert 3. august i år for ulovlig ferdsel på andres eiendom.

- Assosiasjoner til slaveriet

Fordi en politibil ikke var tilgjengelig da han ble arrestert, ble det bestemt å binde ham fast til et tau og frakte han mellom to hester gjennom byen.

Mange var ute og fordømte måten mannen på bildet ble behandlet.

Mannen på bildet er Donald Neely (43). Ifølge hans familie, er 43-åringen mentalt syk og han har ofte sovet på gaten. Han ble arrestert 3. august i år for ulovlig ferdsel på andres eiendom. Foto: Privat

Folk var forferdet og bildene ga assosiasjoner til slaveriet og den lange historien med rasisme og vold som hvite har utsatt afroamerikanere for, het det i The New York Times.

I kjølvannet av hendelsen iverksatte politiet etterforskning. Nå er det klart at de to politimennene på bildet ikke vil bli straffeforfulgt, melder New York Times.

- Viste dårlig dømmekraft

Politisjefen i Galveston, Vernon Hale, har tidligere bedt om unnskyldning for måten Donald Neely ble behandlet på.

Bilder av pågripelsen ble spredt bredt på sosiale medier og har vakt kraftige reaksjoner. Foto: Privat

Han har uttalt at politibetjentene «viste dårlig dømmekraft i dette tilfellet og kunne ha ventet på en transportenhet ved pågripelsesstedet».

Hale har også bestemt at de ikke lenger skal bruke denne måten å transportere arresterte personer på. Ifølge politiet jobber de nå med å gi Donald Neely behandling for sine mentale problemer, fremfor å straffeforfølge ham, melder NY Times.