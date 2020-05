Mann brøt seg inn i museum og tok selfier med dinosaur

En mann er siktet for innbrudd i Australian Museum i Sydney. 25-åringen skal ha stjålet kunst og tatt selfier med et dinosaurskjelett. Se hele hendelsen over.

Mannen har ifølge politiet stjålet et kunstverk og en cowboyhatt. I tillegg skal han ha tatt bilder med flere utstillingsobjekter. Overvåkingsbildene viser at han tok en selfie mens han hadde hodet inni en dinosaurskalle. Les også Kan bli tvangsnedflyttet etter å ha blitt avslørt: - Vi er sjokkert Les også Tottenham-stjernen Alli truet med kniv av innbruddstyver

25-åringen skal ha vært i museet i 40 minutter natt til søndag lokal tid. Han ble pågrepet søndag kveld og fremstilles for retten mandag. Museet er det eldste i Australia og har fokus på naturhistorie og antropologi. Det er for tiden stengt som følge av oppussingsarbeid.

